LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2026 in DIRETTA: prima gioia per Moltzan a 32 anni, Albania in festa, Zenere sfiora il podio

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14.34 Appuntamento a domani (meteo permettendo) con il gigante maschile: prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.

14.33 Asja Zenere ha salvato il bilancio di un’Italia che non aveva entusiasmato. Sappiamo però che la gara di Soelden rappresenta solo un antipasto. La stagione entrerà veramente nel vivo solo da inizio dicembre.

14.32 Primo podio in carriera in gigante per Aicher. Se queste sono le premesse, Shiffrin tremerà…

14.30 Dopo 10 podi in Coppa del Mondo, arriva la prima affermazione per Paula Moltzan. Shiffrin irriconoscibile rispetto alla prima manche: ormai l’americana patisce troppo le condizioni di scarsa visibilità. Ha sciato proprio in maniera rigida.

14.29 Asja Zenere ha recuperato ben 11 posizioni nella seconda manche. Senza quel grave errore sul muro, sarebbe stato podio: in quel frangente 3-4 decimi li ha lasciati tutti.

14.28 La classifica finale del gigante femminile di Soelden:

1 Paula Moltzan (Stati Uniti) 2:14.82

2 Lara Colturi (Albania) +0.01

3 Emma Aicher (Germania) +0.52

4 Sara Hector (Svezia) +0.63

5 Asja Zenere (Italia) +0.72

6 Camille Rast (Svizzera) +0.81

7 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +0.83

8 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.01

9 Franziska Gritsch (Austria) +1.12

9 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.12

11 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.35

12 Estelle Alphand (Svezia) +1.50

13 AJ Hurt (Stati Uniti) +1.61

14 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +1.62

15 Hilma Loevblom (Svezia) +1.65

16 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.69

16 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.69

18 Lara Della Mea (Italia) +1.73

19 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) +1.77

20 Wendy Holdener (Svizzera) +1.92

20 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.92

22 Lena Duerr (Germania) +1.97

23 Petra Vlhova (Slovacchia) +2.08

24 Simone Wild (Svizzera) +2.10

25 Stefanie Grob (Svizzera) +2.15

26 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +2.16

27 Britt Richardson (Canada) +2.29

28 Vanessa Kasper (Svizzera) +2.79

29 Alice Pazzaglia (Italia) +3.58

30 Neja Dvornik (Slovenia) +3.83

14.26 Moltzan festeggia la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo a 32 anni!

14.26 Shiffrin fuori dal podio! Settima a 83 centesimi. Una superba Zenere chiude quinta! Vince Paula Moltzan!

14.25 Al primo intermedio Shiffrin è avanti di 0.36, al secondo è dietro di 0.21.

14.24 Niente da fare per Hector: quarta a 63 centesimi, appena 0.09 davanti a Zenere. L’azzurra, senza quel grave errore sul muro, sarebbe stata da podio: adesso ne abbiamo la certezza. Manca solo l’americana Mikaela Shiffrin (-0.59).

14.23 Al secondo intermedio la svedese è dietro di ben 73 centesimi!

14.23 Visibilità peggiorata nella parte alta, si è anche alzato il vento.

14.23 Tocca alla svedese Sara Hector (-0.45).

14.23 Rast è scesa con un margine eccessivo. Verdetto impietoso: quinta a 81 centesimi. Anche alle spalle di Asja Zenere, che resta quarta a 0.72.

14.22 Già 0.58 di ritardo per l’elvetica al secondo intermedio.

14.20 Richardson conclude 24ma a 2″29. Ultime tre atlete. C’è la svizzera Camille Rast (-0.22).

14.20 Richardson sbaglia sul muro, si ferma e riparte da ferma. Gara compromessa.

14.18 Moltzan beffa Colturi per un solo centesimo! Americana strabiliante sul muro, ma sul piano finale ha perso 46 centesimi dall’albanese e addirittura 1″01 da Aicher! Adesso la canadese Britt Richardson (-0.06).

14.17 Lara Colturi balza in testa con 0.51 su Aicher. Ha perso però ben mezzo secondo dalla tedesca sul piano finale. Mancano cinque atlete, si infiamma la corsa al podio. Tocca all’americana Paula Moltzan (-0.19).

14.15 Alphand non si conferma ed è settima a 0.98. Miglior piazzamento in carriera in gigante per Asja Zenere: mal che vada terminerà ottava. E’ il momento dell’albanese Lara Colturi (-0.47).

14.14 Continua a nevicare, ma la visibilità è molto migliorata nella parte alta.

14.13 Holtmann perde in ogni settore della pista ed è 10ma a 1″17. Zenere resta seconda a 2 decimi. E’ il turno della svedese Estelle Alphand (-0.24).

14.12 Se Aicher inizia ad andare così forte anche in gigante, allora sarà durissima batterla in chiave Coppa del Mondo generale. Ora la norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.08).

14.11 Aicher è stata impressionante dalla fine del muro al traguardo. Ha messo letteralmente il turbo, tirando una riga e facendo sembrare il tracciato senza curve.

14.11 La classifica ad otto atlete dal termine:

1 Emma Aicher (Germania) 2:15.34

2 Asja Zenere (Italia) +0.20

3 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.49

4 Franziska Gritsch (Austria) +0.60

4 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +0.60

6 Zrinka Ljutic (Croazia) +0.83

7 AJ Hurt (Stati Uniti) +1.09

8 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +1.10

9 Hilma Loevblom (Svezia) +1.13

10 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.17

11 Lara Della Mea (Italia) +1.21

12 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) +1.25

13 Wendy Holdener (Svizzera) +1.40

13 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.40

15 Lena Duerr (Germania) +1.45

14.10 Aicher balza al comando con 2 decimi su Zenere. Pazzesca nel finale la tedesca: ha rifilato ben 43 centesimi all’azzurra sul piano finale!

14.09 Spunta di nuovo il sole nella parte alta, ma continua a nevicare. Condizioni climatiche mutevoli.

14.07 Zenere entra in top10! Stjernesund 12ma a 1″20, dunque anche alle spalle di Della Mea. Quell’errore sul muro potrebbe essere costato il podio ad Asja Zenere. Vedremo…E’ il momento dell’austriaca Emma Aicher (-0.25).

14.06 Mancano 10 atlete. Ora la norvegese Thea Louise Stjernesund (-0.24).

14.06 Una Vlhova tanto guardinga nella seconda manche, non se l’è sentita di rischiare in condizioni di scarsa visibilità. E il cronometro è impietoso: 14ma a 1″36. Della Mea entra in top20, Zenere ormai ad un passo dalle 10.

14.05 Il miglior piazzamento in carriera per Zenere in gigante è un nono posto ottenuto a Copper Mountain nel 2025.

14.05 Adesso la slovacca Petra Vlhova (-0.19).

14.04 Ljutic quinta a 63 centesimi da Zenere.

14.04 Grave errore sul muro per Ljutic, va in rotazione. Nevica in maniera sempre più abbondante.

14.03 Zenere verso la top10. Ora la croaca Zrinka Ljutic (-0.16).

14.02 DIETRO! Robinson si pianta sul piano ed è seconda a 29 centesimi da Zenere, che esulta stringendo il pugno destro!

14.01 Adesso cambia tutto con la neozelandese Alice Robinson (-0.14). Vediamo se attaccherà rispetto alla prima manche.

14.00 Anche Hurt alle spalle dell’azzurra: quarta a 0.89.

13.59 Zenere è stata un fulmine sul piano finale. Che rimpianto per quell’errore sul muro…Gritsch è seconda a 4 decimi dall’azzurra, pari merito con Gasienica-Daniel. Adesso l’americana AJ Hurt (-0.12).

13.58 In pista l’austriaca Franziska Gritsch (-0.02).

13.57 La classifica a 15 atlete dal termine:

1 Asja Zenere (Italia) 2:15.54

2 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +0.40

3 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +0.90

4 Hilma Loevblom (Svezia) +0.93

5 Nina O’Brien (Stati Uniti) +0.97

6 Lara Della Mea (Italia) +1.01

7 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) +1.05

8 Wendy Holdener (Svizzera) +1.20

9 Lena Duerr (Germania) +1.25

10 Simone Wild (Svizzera) +1.38

11 Stefanie Grob (Svizzera) +1.43

12 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +1.44

13 Vanessa Kasper (Svizzera) +2.07

14 Alice Pazzaglia (Italia) +2.86

15 Neja Dvornik (Slovenia) +3.11

13.55 ZENERE AL COMANDO! 4 decimi di vantaggio su Gasienica-Daniel. Peccato per un grave errore nella parte finale del muro: lì potrebbe essere volato via mezzo secondo…

13.53 Bocock seconda a mezzo secondo. Buona prova, ma non sufficiente per andare al comando. Ultima azzurra in gara: Asja Zenere (-1.01).

13.52 I segni sulla pista iniziano a farsi sentire. Aronsson Elfman quinta a 0.65. Attenzione ora all’americana Elisabeth Bocock (-0.82): trema la leadership di Gasienica-Daniel.

13.50 Seconda discesa da dimenticare per Dvornik, che ha anche perso il bastoncino sinistro: 12ma a 2″71, dietro anche Alice Pazzaglia. Ora la svedese Hanna Aronsson Elfman (-0.74).

13.49 E’ il momento della slovena Neja Dvornik (-0.64).

13.48 Loevblom conferma le buone impressioni ed è seconda a 53 centesimi da Gasienica-Daniel. Della Mea quarta a 0.61.

13.46 Weidle-Winkelmann costantemente in ritardo di linea: ottava a 1″04. Ne mancano 20. In pista la svedese Hilma Loevblom (-0.61), rivelazione della prima manche.

13.45 O’Brien seconda a 57 centesimi. Si era capito che la rimonta di Gasienica-Daniel sarebbe stata prorompente. E’ il momento della tedesca Kira Weidle-Winkelmann (-0.58), che ha sorpreso nella prima frazione.

13.43 Adesso si entra nel vivo con l’americana Nina O’Brien (-0.53).

13.42 Una Pazzaglia completamente diversa rispetto alla prima frazione. Troppi anticipi, troppo rispetto, velocità molto bassa. Chiude ultima a 2″46.

13.41 Lara Della Mea seconda a 61 centesimi. Anche in questa seconda manche è rimasta troppo sugli spigoli. C’è da lavorare: non un buon avvio di stagione. Ora Alice Pazzaglia (-0.51).

13.39 Grob quinta a 1″03. Per ora nessuna si avvicina alla polacca. Vediamo le azzurre. E’ il turno di Lara Della Mea (-0.46).

13.38 Duerr terza a 0.85. Gasienica-Daniel ha fatto il vuoto sul muro rispetto a queste atlete. Tocca alla svizzera Stefanie Grob (-0.34).

13.36 Holdener conferma le difficoltà della prima manche ed è seconda a 8 decimi dalla vetta. In pista la slalomista tedesca Lena Duerr (-0.34).

13.34 Wild seconda a 0.98 da Gasienica-Daniel. Adesso la veterana svizzera Wendy Holdener (-0.18).

13.32 Gasienica-Daniel ha aggredito il muro senza rispetto. Rifila ben 1″67 a Kasper sul traguardo. Possibile rimonta in arrivo. E’ il turno della svizzera Simone Wild (-0.11).

13.31 Kasper chiude in 2’17″61. Tracciato molto simile a quello della prima manche, forse leggermente più filante. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel (-0.03).

13.30 Iniziata la seconda manche. In pista l’elvetica Kasper.

13.27 La prima a partire sarà la svizzera Vanessa Kasper, staccata di 2″54 dalla vetta.

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

13.25 Shiffrin va a caccia della vittoria n.111 in carriera in Coppa del Mondo.

13.23 I distacchi tra le prime sei sono piuttosto risicati. La favorita resta chiaramente Mikaela Shiffrin: nessuna ha pennellato il muro come l’americana. Vedremo però come si comporterà con un fondo segnato.

13.19 Nevischia a Soelden.

13.18 La seconda frazione è stata tracciata da Luca Agazzi, tecnico dell’Italia ed ex-allenatore personale di Sofia Goggia.

13.16 La startlist della seconda manche:

1 22 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:09.81 2.54 30 Head

2 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.78 2.51 29 Atomic

3 42 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.67 2.40 28 Fischer

4 17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.60 2.33 27 Head

5 13 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:09.44 2.17 25 Head

6 48 516753 GROB Stefanie 2004 SUI 1:09.44 2.17 25 Rossignol

7 12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.32 2.05 24 Fischer

8 41 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA 1:09.27 2.00 23 Rossignol

9 14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 1:09.25 1.98 22 Rossignol

10 32 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER 1:09.20 1.93 21 Rossignol

11 30 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:09.17 1.90 20 Head

12 20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:09.14 1.87 19 Rossignol

13 46 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:09.04 1.77 18 Rossignol

14 27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 1:08.96 1.69 17 Rossignol

15 21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:08.77 1.50 16 Salomon

16 29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:08.75 1.48 15 Atomic

17 23 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:08.65 1.38 14 Head

18 1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:08.63 1.36 13 Head

19 9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:08.61 1.34 12 Atomic

20 18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:08.58 1.31 11 Rossignol

21 4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.53 1.26 10 Rossignol

22 16 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:08.52 1.25 9 Head

23 11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:08.44 1.17 8 Atomic

24 24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:08.28 1.01 7 Head

25 10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:08.05 0.78 6 Head

26 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:07.86 0.59 5 Van deer

27 8 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:07.80 0.53 4 Dynastar

28 7 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:07.64 0.37 3 Head

29 3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:07.41 0.14 2 Head

30 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:07.27 1 Atomic

13.12 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Alle 13.30 la seconda manche del gigante femminile di Soelden.

11.57 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Un saluto sportivo.

11.56 Shiffrin insegue la vittoria n.111 in gigante. In gigante non si impone però da Lienz 2023.

11.54 Dunque tre azzurre qualificate: Zenere, Pazzaglia e Della Mea. Non una prima manche esaltante per l’Italia, tutt’altro. Le principali delusioni sono Della Mea (molto indietro come distacco e piazzamento) e Trocker.

11.53 La classifica finale della prima manche:

1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 1:07.27

2 Sara Hector (Svezia) +0.14

3 Camille Rast (Svizzera) +0.37

4 Britt Richardson (Canada) +0.53

5 Paula Moltzan (Stati Uniti) +0.59

6 Lara Colturi (Albania) +0.78

7 Estelle Alphand (Svezia) +1.01

8 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.17

9 Emma Aicher (Germania) +1.25

10 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.26

11 Petra Vlhova (Slovacchia) +1.31

12 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.34

13 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.36

14 AJ Hurt (Stati Uniti) +1.38

15 Franziska Gritsch (Austria) +1.48

16 Asja Zenere (Italia) +1.50

17 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +1.69

18 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) +1.77

19 Neja Dvornik (Slovenia) +1.87

20 Hilma Loevblom (Svezia) +1.90

21 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +1.93

22 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.98

23 Alice Pazzaglia (Italia) +2.00

24 Lara Della Mea (Italia) +2.05

25 Stefanie Grob (Svizzera) +2.17

25 Lena Duerr (Germania) +2.17

27 Wendy Holdener (Svizzera) +2.33

28 Simone Wild (Svizzera) +2.40

29 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +2.51

30 Vanessa Kasper (Svizzera) +2.54

36 Anna Trocker (Italia) +2.75

41 Sophie Mathiou (Italia) +2.91

42 Laura Pirovano (Italia) +2.96

43 Marta Bassino (Italia) +3.01

45 Tatum Bieler (Italia) +3.13

54 Emilia Mondinelli (Italia) +3.91

58 Giorgia Collomb (Italia) +4.35

58 Ilaria Ghisalberti (Italia) +4.35

11.50 Niente da fare nemmeno per Emilia Mondinelli: 53ma a 3″91.

11.49 Quattro atlete al termine. Tra poco Mondinelli.

11.47 Emilia Mondinelli sarà la penultima a partire con il pettorale n.66.

11.44 Primi due intermedi buoni per Bieler, poi paga dazio sul muro e chiude 43ma a 3″13.

11.43 Ora la debuttante Tatum Bieler. E’ un buon talento, 20 anni.

11.42 Grandi rimpianti per Scheib: l’austriaca era stata la più veloce sia al primo sia al secondo intermedio.

11.40 Mancano ancora due azzurre: Tatum Bieler con il n.56, Emilia Mondinelli con il n.66.

11.38 Collomb purtroppo non sembra avere ancora imboccato la strada giusta: 45ma a ben 4″35.

11.38 E’ il momento di Giorgia Collomb.

11.36 La svedese Hanna Aronsson Elfman stupisce ed è 18ma a 1″77.

11.35 Al momento sono tre le azzurre qualificate: 16ma Zenere, 22ma Pazzaglia, 23ma Della Mea.

11.33 Anna Trocker fuori. Passo falso in avvio per la promettente azzurra.

11.32 Pazzaglia si qualifica! 22ma a 2 secondi secchi da Shiffrin. Trocker ormai quasi fuori: 30ma.

11.32 Resiste Trocker. Ora Alice Pazzaglia.

11.31 Trocker resta 29ma, ma mancano ancora 27 atlete…

11.30 Molto male Ilaria Ghisalberti: 37ma a 4″35. Per ora prima manche molto sottotono per l’Italia.

11.29 Sophie Mathiou 31ma a 2″91: è già fuori.

11.29 Trocker 29ma, ormai ad un passo dall’eliminazione.

11.28 Trocker già 28ma, non si qualificherà, a sensazione. L’azzurra si è difesa sul piano iniziale e finale, ma sul muro ha faticato troppo: 29° tempo al secondo intermedio, 31° al terzo.

11.27 Discreta Trocker: 27ma a 2″75. Durissima per la qualificazione.

11.27 Tocca ad Anna Trocker!

11.26 La discesista tedesca Kira Weidle-Winkelmann fa molto meglio rispetto a Pirovano: 20ma a 1″93.

11.25 Traiettorie molto abbondanti sul muro per l’azzurra, che limita i danni sul piano finale e chiude 27ma a 2″96. Non dovrebbe bastare per la qualificazione.

11.24 Al primo rilevamento Pirovano è avanti di un decimo, al secondo è dietro di 0.95.

11.23 Partita Laura Pirovano.

11.23 I pettorali delle prossime italiane: 31 Laura Pirovano, 34 Anna Trocker, 37 Sophie Mathiou, 38 Ilaria Ghisalberti, 41 Alice Pazzaglia, 49 Giorgia Collomb, 56 Tatum Bieler, 66 Emilia Mondinelli.

11.23 La classifica dopo le prime 30:

1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 1:07.27

2 Sara Hector (Svezia) +0.14

3 Camille Rast (Svizzera) +0.37

4 Britt Richardson (Canada) +0.53

5 Paula Moltzan (Stati Uniti) +0.59

6 Lara Colturi (Albania) +0.78

7 Estelle Alphand (Svezia) +1.01

8 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.17

9 Emma Aicher (Germania) +1.25

10 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.26

11 Petra Vlhova (Slovacchia) +1.31

12 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.34

13 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.36

14 AJ Hurt (Stati Uniti) +1.38

15 Franziska Gritsch (Austria) +1.48

16 Asja Zenere (Italia) +1.50

17 Elisabeth Bocock (Stati Uniti) +1.69

18 Neja Dvornik (Slovenia) +1.87

19 Hilma Loevblom (Svezia) +1.90

20 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.98

21 Lara Della Mea (Italia) +2.05

22 Lena Duerr (Germania) +2.17

23 Wendy Holdener (Svizzera) +2.33

24 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +2.51

25 Vanessa Kasper (Svizzera) +2.54

26 Stephanie Brunner (Austria) +2.81

27 Marta Bassino (Italia) +3.01

28 Sue Piller (Svizzera) +3.07

29 Madeleine Sylvester-Davik (Norvegia) +3.16

11.21 Bene le svedesi sinora. Hilma Leovblom è 19ma a 1″90. Attenzione a Della Mea che è 21ma: qualificazione non scontata.

11.20 L’austriaca Franziska Gritsch è 15ma a 1″48.

11.18 Marta Bassino 25ma a 3″01. Difficilmente si qualificherà. C’è davvero tanto da fare. Serviranno tempo e pazienza.

11.17 Trova tanto vento Marta. Al primo intermedio è dietro di 0.11, al secondo ben 1″56. Purtroppo rischia di non qualificarsi.

11.17 Benissimo Bocock: la giovane americana è 16ma a 1″69. Ed ora il ritorno di Marta Bassino. Stare sul secondo e mezzo di ritardo sarebbe ottimo per la piemontese.

11.15 Ci saremmo aspettati di più da Sylvester-Davik. Solo 25ma a 3″16 la giovane scandinava. Ora l’americana Elisabeth Bocock, altra emergente.

11.14 Piller troppo guardinga sul muro. L’elvetica è 24ma a 3″07: rischia di non qualificarsi, è ultima per ora. E’ il turno della giovane norvegese Madeleine Sylvester-Davik. Il talento non le manca.

11.13 SORPRESA DI GIORNATA! Alphand addirittura settima a 1″01 da Shiffrin! Questo ci fa capire che il tempo si può ancora fare. La pista a Soelden, come sempre, è stata preparata in maniera eccellente. Attenzione ora all’emergente svizzera Sue Piller.

11.11 E’ il momento della svedese Estelle Alphand.

11.11 Molto bene AJ Hurt. L’americana conferma il suo talento e chiude 13ma a 1″38. Dunque perdono una posizione Zenere e Della Mea.

11.10 Ricordiamo che mancano ancora ben 9 azzurre: 28 Marta Bassino, 31 Laura Pirovano, 34 Anna Trocker, 37 Sophie Mathiou, 38 Ilaria Ghisalberti, 41 Alice Pazzaglia, 49 Giorgia Collomb, 56 Tatum Bieler, 66 Emilia Mondinelli.

11.10 E’ il momento dell’americana AJ Hurt.

11.08 La classifica dopo le prime 22:

1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 1:07.27

2 Sara Hector (Svezia) +0.14

3 Camille Rast (Svizzera) +0.37

4 Britt Richardson (Canada) +0.53

5 Paula Moltzan (Stati Uniti) +0.59

6 Lara Colturi (Albania) +0.78

7 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.17

8 Emma Aicher (Germania) +1.25

9 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.26

10 Petra Vlhova (Slovacchia) +1.31

11 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.34

12 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.36

13 Asja Zenere (Italia) +1.50

14 Neja Dvornik (Slovenia) +1.87

15 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.98

16 Lara Della Mea (Italia) +2.05

11.07 La svizzera Vanessa Kasper gira troppo intorno ai pali e incassa 2″54 al traguardo. E’ ventesima.

11.06 Abbastanza bene Asja Zenere: 13ma a 1″50. Buone alcune sezioni, meno altre. Ma prestazione nel complesso più che sufficiente.

11.05 Al primo intermedio Zenere è dietro di 0.02, al secondo di 0.58.

11.04 Dvornik limita i danni: 13ma a 1″87. Della Mea è già 15ma a 2″05. Tocca ad Asja Zenere.

11.03 Brunner in grande difficoltà, non sviluppa minimamente velocità. Conclude 18ma a 2″81: ultima. In pista la slovena Neja Dvornik.

11.02 Promettente la prestazione di Vlhova: 10ma a 1″31. Una buona base di partenza. Adesso un’altra veterana: l’austriaca Stephanie Brunner.

11.01 0.19 di vantaggio per Vlhova al primo intermedio, 0.55 di ritardo al secondo.

11.00 Tecnica troppo ‘antica’ per Holdener, 15ma a 2″33. Curiosità ora per la slovacca Petra Vlhova, che torna a disputare una stagione dall’inizio dopo un lungo calvario.

10.59 Più che discreta la prova di Aicher: ottava a 1″25. Ha guadagnato 12 centesimi su Shiffrin nel pianetto conclusivo. Adesso l’eterna svizzera Wendy Holdener.

10.58 Al primo intermedio la teutonica è avanti di 0.15, al secondo è dietro di 0.44.

10.57 Ora la tedesca Emma Aicher, considerata la grande rivale di Shiffrin per la classifica generale.

10.56 La classifica dopo le prime 15:

1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 1:07.27

2 Sara Hector (Svezia) +0.14

3 Camille Rast (Svizzera) +0.37

4 Britt Richardson (Canada) +0.53

5 Paula Moltzan (Stati Uniti) +0.59

6 Lara Colturi (Albania) +0.78

7 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.17

8 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.26

9 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.34

10 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.36

11 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.98

12 Lara Della Mea (Italia) +2.05

13 Lena Duerr (Germania) +2.17

14 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +2.51

10.55 Gasienica-Daniel è ultima a 2″51. Sin qui Scheib è l’unica a non aver concluso la prova.

10.55 Già 1″11 il gap della polacca dopo due intermedi.

10.53 O’Brien chiude 11ma a 1″98, appena davanti a Della Mea. E’ il momento della polacca Maryna Gasienica-Daniel.

10.53 Al secondo parziale O’Brien incassa 73 centesimi.

10.51 La tedesca Lena Duerr fa peggio di Lara Della Mea. 12ma a 2″17. Pista che inizia a presentare qualche segno. Tocca all’americana Nina O’Brien.

10.50 Purtroppo Della Mea è stata la peggiore sin qui: 11ma a 2″05. Ma sin dalle prime porte si è capito che la sciata non era quella giusta.

10.49 Al primo intermedio l’azzurra è avanti di 0.09, al secondo paga invece ben 1″02. Male tecnicamente: sta rimanendo troppo in curva, senza sviluppare velocità.

10.48 Senza infamia e senza lode Holtmann. La veterana norvegese è settima a 1″17. E’ il momento della prima italiana: Lara Della Mea.

10.46 Lara Colturi fa tanta fatica sul muro, poi limita i danni sul piano ed è sesta a 78 centesimi. E’ il turno della norvegese Mina Fuerst Holtmann.

10.45 Al primo parziale l’albanese è avanti di 0.22, al secondo è dietro di 0.25.

10.45 Ljutic settima a 1″34. Trend non dissimile, in questo avvio, da quello della scorsa stagione. Adesso l’albanese Lara Colturi, data in grande forma negli allenamenti.

10.44 0.18 di margine per la croata al primo intermedio, 0.51 di ritardo al secondo.

10.43 Richardson è andata in progressione, guadagnando 12 centesimi su Shiffrin da metà pista in giù. Conclude quarta a 0.53. Classifica molto corta. Adesso la croata Zrinka Ljutic, che cerca una rinascita dopo la passata stagione.

10.42 Già 67 centesimi di ritardo per la canadese al secondo rilevamento.

10.41 Rast in lotta per la vittoria. Terza a soli 0.37 da Shiffrin. Ora la canadese Britt Richardson, che insegue il definitivo salto di qualità.

10.40 0.17 di vantaggio al primo rilevamento per l’elvetica, 0.24 di ritardo al secondo.

10.39 Buona prova per Moltzan: chiude terza a 59 centesimi dalla connazionale Shiffrin. Tocca alla svizzera Camille Rast.

10.39 0.25 di ritardo per Moltzan al secondo intermedio.

10.38 In pista l’americana Paula Moltzan. Al primo rilevamento è avanti di 0.19. Ma Shiffrin ha perso davvero tanto sul piano iniziale. Poi si è scatenata, illuminando sul muro.

10.38 Shiffrin in testa all’arrivo con 14 centesimi su Hector. Ha veramente incantato. Da anni non sciava così in gigante.

10.37 L’americana è avanti di 0.12 al terzo parziale. Ha pennellato sul muro.

10.37 Al primo intermedio Shiffrin è dietro di 3 decimi, al secondo di soli 6 centesimi.

10.36 Stjernesund seconda a 1″12. Ha guadagnato 8 centesimi su Hector nel pianetto conclusivo. Attenzione ora alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin.

10.35 Subito 0.62 di ritardo per la norvegese all’imbocco del muro.

10.34 Hector si porta nettamente al comando con ben 1″22 su Robinson. E’ il momento della norvegese Thea Louise Stjernesund.

10.34 Al secondo intermedio la scandinava è avanti di 35 centesimi.

10.33 Robinson ha sciato bene, ma probabilmente con troppo rispetto. Brutto high side per Scheib, ma sembra stare bene. Già partita la svedese Sara Hector.

10.32 COLPO DI SCENA! Scheib tradita da un dosso, scivola e finisce nella neve fresca!

10.32 Al primo intermedio subito 0.31 di vantaggio per la padrona di casa. Gap che cresce a ben 0.95 al secondo!

10.31 1’08″63 il tempo di Robinson. Tracciato molto angolato. Buona la prova della neozelandese. Adesso la favorita n.1: la favorita Julia Scheib.

10.30 Tanto vento nella parte alta.

10.30 Iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027! In pista Alice Robinson.

10.28 La prima a partire sarà la neozelandese Alice Robinson.

10.27 Splende il sole a Soelden dopo il maltempo dei giorni scorsi.

10.20 In assenza di Brignone e Goggia, oggi avremo un assaggio dell’Italia del futuro. Vedremo se Lara Della Mea riuscirà a compiere un ulteriore salto di qualità in questa stagione.

10.19 Curiosità per il rientro di Marta Bassino dopo un anno di assenza a causa di un infortunio. Dovrà ricostruire pian piano la posizione di partenza: oggi avrà il pettorale n.28. Servirà pazienza.

10.14 La classifica della gara svolta nella passata stagione sul Rettenbach:

1 Julia Scheib (Austria) 2:16.51

2 Paula Moltzan (Stati Uniti) +0.58

3 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.11

4 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +1.42

5 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.53

6 Nina O’Brien (Stati Uniti) +1.75

7 Lara Colturi (Albania) +1.76

8 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.89

9 Sara Hector (Svezia) +1.93

10 Zrinka Ljutic (Croazia) +2.04

10.11 L’anno scorso le azzurre non andarono bene a Soelden: nessuna arrivò nelle 15. La migliore fu Asja Zenere, 17ma ed unica a punti.

10.09 L’albo d’oro della vincitrici a Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach:

2025 Julia Scheib (Austria)

2024 Federica Brignone (Italia)

2023 Lara Gut-Behrami (Svizzera)

2021 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti)

2020 Marta Bassino (Italia)

2019 Alice Robinson (Nuova Zelanda)

2018 Tessa Worley (Francia)

2017 Viktoria Rebensburg (Germania)

2016 Lara Gut (Svizzera)

2015 Federica Brignone (Italia)

2014 Anna Fenninger (Austria) e Mikaela Shiffrin (Stati Uniti)

2013 Lara Gut (Svizzera)

2012 Tina Maze (Slovenia)

2011 Lindsey Vonn (Stati Uniti)

2010 Viktoria Rebensburg (Germania)

2009 Tanja Poutiainen (Finlandia)

2008 Kathrin Zettel (Austria)

2007 Denise Karbon (Italia)

2005 Tina Maze (Slovenia)

2004 Anja Pärson (Svezia)

2003 Martina Ertl (Germania)

2002 Andrine Flemmen (Norvegia), Tina Maze (Slovenia) e Nicole Hosp (Austria)

2001 Michaela Dorfmeister (Austria)

2000 Martina Ertl (Germania)

1998 Andrine Flemmen (Norvegia)

1996 Katja Seizinger (Germania)

1993 Anita Wachter (Austria)

Nota: nel 2002 ci furono tre vincitrici ex aequo, nel 2014 due.

10.07 Tutti i podi dell’Italia femminile a Soelden:

Vittorie

1 Federica Brignone – 2024

2 Marta Bassino – 2020

3 Federica Brignone – 2015

4 Denise Karbon – 2007

Secondi posti

1 Federica Brignone – 2023

2 Federica Brignone – 2020

3 Federica Brignone – 2018

4 Deborah Compagnoni – 1996

Terzi posti

1 Manuela Moelgg – 2017

2 Marta Bassino – 2016

3 Manuela Moelgg – 2010

4 Denise Karbon – 2009

5 Deborah Compagnoni – 1998

10.02 I pettorali di partenza delle italiane: 12 Lara Della Mea, 21 Asja Zenere, 28 Marta Bassino, 31 Laura Pirovano, 34 Anna Trocker, 37 Sophie Mathiou, 38 Ilaria Ghisalberti, 41 Alice Pazzaglia, 49 Giorgia Collomb, 56 Tatum Bieler, 66 Emilia Mondinelli.

10.00 La prima manche è stata tracciata da Kai Gronningsaether, tecnico della Norvegia.

9.59 I pettorali di partenza:

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Head

2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

22 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

23 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

26 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

28 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Head

29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic

30 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

32 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

33 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

35 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

36 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

37 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

38 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE Rossignol

41 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

42 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

43 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

44 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

45 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

46 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

47 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

48 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

49 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

50 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

51 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

53 6538519 ROWEKAMP Katie 2009 USA Rossignol

54 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

55 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

56 6296660 BIELER Tatum 2005 ITA Rossignol

57 25223 MEDINA GIRONES Iria 2003 AND

58 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

59 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

60 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

61 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head

62 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

63 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

64 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

65 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

66 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

67 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

9.57 Ben ritrovati amici di OA Sport. La partenza, per il momento, è confermata alle 10.30.

8.05 Cambiano subito gli orari del gigante femminile di Soelden, dato che a causa dei lavori in pista per togliere la neve caduta nella notte, la gara è posticipata di mezz’ora: la 1a manche partirà alle ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 67 atlete da 19 Paesi. Seconda manche alle 13.00.

In casa Italia saranno undici le azzurre al via della gara odierna sulle 67 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà con il 12, Asja Zenere col 21, Marta Bassino col 28, Laura Pirovano col 31, Anna Trocker col 34, Sophie Mathiou col 37, Ilaria Ghisalberti col 38, Alice Pazzaglia col 41, Giorgia Collomb col 49, Tatum Bieler col 56 ed Emilia Mondinelli col 66.

Tra le partenti odierne Lara Della Mea, dunque, è l’unica azzurra inserita nel secondo gruppo di merito della World Cup Starting List, e potrà partire con il pettorale numero 12 nella prima manche, mentre tornerà al cancelletto di partenza dopo oltre un anno di stop per infortunio Marta Bassino, al via col 28.

Tra le azzurre al di fuori delle prime 30, torna al via in gigante la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di discesa Laura Pirovano, che grazie agli oltre 500 punti nella World Cup Starting List generale partirà col 31, ma poco dopo scatterà anche la giovane promessa Anna Trocker, al via col 34.

Il gigante femminile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle 13.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!