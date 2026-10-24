Mikaela Shiffrin torna ad incantare e guida il gigante di Soelden. Avvio in sordina delle azzurre

La Coppa del Mondo 2026-2027 parte subito nel segno di Mikaela Shiffrin. L’americana torna finalmente ad essere grande protagonista in gigante e guida la classifica dopo la prima manche a Soelden. Ottima la prestazione di Shiffrin soprattutto sul muro, dopo una partenza tranquilla e quasi in gestione.

Una prima manche che ha avuto un importante colpo di scena, visto che è uscita Julia Scheib. L’austriaca, favorita della vigilia e vincitrice dell’ultima Coppa di specialità, stava andando fortissimo, ma è stata tradita da un dosso, finendo poi nella neve fresca. Uno zero pesante per l’austriaca, che dovrà subito inseguire le rivali.

Al secondo posto in classifica c’è la svedese Sara Hector, staccata di 14 centesimi da Shiffrin e che può davvero andare a caccia del suo primo podio in carriera a Soelden. Stessa sorte anche per la svizzera Camille Rast, attualmente al terzo posto con un ritardo di 37 centesimi dalla vetta.

Quarto posto per la canadese Britt Richardson (+0.53), che ha sciato davvero bene nella seconda parte del tracciato. Alle spalle della canadese c’è l’americana Paula Moltzan (+0.59), mentre il distacco sale già di più dal sesto posto dell’albanese Lara Colturi (+0.78). Bravissima la svedese Estelle Alphand, che con il pettorale 24 si inserisce al settimo posto (+1.01).

Completano la Top-10 la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.17), la tedesca Emma Aicher (+1.25) e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.26). C’era attesa per il ritorno dopo due anni della slovacca Petra Vlhova, che ha concluso in undicesima posizione a 1.31 da Shiffrin, davanti alla croata Zrinka Ljutic (+1.34) ed alla neozelandese Alice Robinson (+1.36).

La migliore delle azzurre è stata Asja Zenere, che ha concluso in sedicesima posizione con un ritardo di 1.50 dalla vetta. C’è comunque la possibilità di provare a recuperare posizioni nella seconda manche. Molto brava Alice Pazzaglia, che è riuscita a strappare la qualificazione con il pettorale 41, terminando ventitreesima (+2.00). Appena dietro, un po’ bloccata anche dai problemi alla schiena, ha concluso Lara Della Mea (+2.05).

Si fermano qui le azzurre qualificate per la seconda manche. Anna Trocker ha perso moltissimo nel tratto centrale e ha concluso al 36° posto (+2.75). Quarantunesima Sophie Mathiou (+2.91) davanti a Laura Pirovano (+2.96) e Marta Bassino (+3.01), con la piemontese che tornava in pista dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per l’infortunio al ginocchio. Quarantacinquesima Tatum Bieler (+3.13), mentre sono ancora più indietro Emilia Mondinelli (54a, +3.91), Giorgia Collomb ed Ilaria Ghisalberti, entrambe cinquantottesime (+4.35).