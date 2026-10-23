Sci alpino, si alza il sipario in quel di Soelden. Scheib favorita, ma che battaglia. L’Italia punta su Della Mea e sogna con Trocker

Manca sempre meno all’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino. Un avvio che come da consuetudine sarà a Soelden, nel più classico antipasto prima di una nuova piccola che porterà poi da metà novembre il Circo Bianco a non fermarsi mai. Il via sarà dato dal gigante femminile, una gara che si prospetta sicuramente interessante e dal pronostico abbastanza aperto.

La favorita è la padrona di casa Julia Scheib, che ha già trionfato nella passata stagione, infliggendo distacchi davvero importanti a tutte le avversarie. Fu un inizio straordinario per l’austriaca, che mise il primo tassello verso la conquista a fine stagione della coppa di specialità, la prima della sua carriera.

Guardando al podio dell’anno scorso si vede al secondo posto l’americana Paula Moltzan, mentre terza aveva chiuso Lara Gut-Behrami, che ha invece messo fine alla sua carriera qualche mese fa. Moltzan è sicuramente tra le candidate ad un piazzamento importante, anche se in casa USA l’attesa è più per Mikaela Shiffrin, che ha comunicato di volersi concentrare molto di più sul gigante in questa stagione, mettendosi dei nuovi obiettivi personali e dunque attenzione alla nativa di Vail che vanta due vittorie sul Rettenbach nel 2014 e nel 2021.

Chi non è mai salita sul podio a Soelden è la svizzera Camille Rast, che resta comunque tra le protagoniste attese di questo esordio visto che si sta parlando di colei che ha chiuso al secondo posto nella classifica di gigante dell’annata scorsa. Ci ha vinto, invece, nel 2019 Alice Robinson e il tracciato austriaco sicuramente piace alla neozelandese, che si candida ad un ruolo da protagonista.

Nella lotta per il podio ci entrano sicuramente anche altre atlete come l’albanese Lara Colturi, la norvegese Thea Louise Stjernesund ed ovviamente la svedese Sara Hector, anche se quest’ultima deve rompere un clamoroso tabù con la pista di Soelden, visto che non è mai riuscita a salire sul podio in tutta la sua carriera nella località austriaca.

Questo gigante di Soelden segnerà anche il tanto atteso ritorno in Coppa del Mondo di Petra Vlhova. L’ultima gara della slovacca è addirittura datata gennaio 2024, quando si fece nel gigante di casa a Jasna. Un calvario infinito per Vlhova, che era già tornata con un’apparizione alle Olimpiadi (ventesima in slalom) e che invece ora finalmente riparte totalmente con tutti i dubbi e le incognite che una così lunga assenza si porta dietro.

In casa Italia come si sa mancheranno Federica Brignone e Sofia Goggia. I fari sono puntati soprattutto su Lara Della Mea, che resta la miglior carta azzurra a disposizione. Al cancelletto di partenza ritornerà anche Marta Bassino dopo l’infortunio al ginocchio che le ha fatto perdere tutta la scorsa stagione. Sarà poi l’occasione per vedere anche tante giovani al via e tra queste c’è Anna Trocker, alla sua prima vera stagione tra le grandi in Coppa del Mondo e alla sua prima volta in carriera in quel di Soelden.