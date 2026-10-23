F1, prende il via il weekend di Austin. Kimi Antonelli può già diventare campione del mondo

Ci siamo! Sta per prendere il via il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Ci troviamo di fronte ad un momento che potrebbe riscrivere la storia della massima categoria del motorsport. Domenica sera, infatti, Andrea Kimi Antonelli potrebbe diventare il nuovo campione del mondo, riportando questo titolo in Italia dopo qualcosa come 73 anni. Davvero un’era geologica fa. In quella occasione fu Alberto Ascari nel 1953, ora la grande chance è per il giovane talento bolognese che vuole sugellare una annata indimenticabile.

Per il momento, però, concentriamoci sul venerdì del COTA – Circuit of the Americas che ci dirà qualcosa di molto importante riguardo i valori in pista. Una pista, quella texana che, come ben sappiamo, unisce tratti veloci a curve da ripartenza, passando per il celebre “snake” iniziale in stile Suzuka che, molto spesso, fa la differenza. Mercedes, Red Bull, McLaren o Ferrari? Quale sarà la vettura di riferimento sul tracciato di Austin (Texas)? Lo scopriremo sin da oggi con le prime due sessioni di prove libere, con la consapevolezza che, come capita ultimamente, i distacchi tra team saranno ridotti.

Iniziamo dal programma della giornata. Si inizierà alle ore 19.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti, quindi alle ore 23.00 si tornerà in azione con la FP2, per andare a completare le canoniche due ore di lavoro in pista. Riuscire a trovare il giusto bilanciamento su un circuito simile non è affatto semplice, dato che sarà fondamentale trovare il perfetto mix tra velocità, conduzione di curva e ripresa. In poche parole uno degli scenari più complicati per team e piloti.

Vedendo quanto accaduto nelle ultime uscite, la grande favorita per il fine settimana del COTA potrebbe essere la Red Bull, tornata ad altissimi livelli, con un Max Verstappen che proverà a concludere la stagione a suon di vittorie. In casa Mercedes, invece, Kimi Antonelli dovrà provare a non farsi distrarre troppo dal primo match point per il titolo che ha a disposizione, mentre George Russell cercherà di rifarsi dopo un periodo sfortunato. Passando alla McLaren invece la sensazione è che la MCL40 potrebbe essere ottimale sul lay-out della pista texana ma, nelle ultime gare, è un po’ mancata. E la Ferrari…? Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo gli spunti interessanti di Singapore, hanno la voglia di puntare al bersaglio grosso negli Stati Uniti, senza pensare troppo possibilmente al loro duello interno che, invece, sembra diventato il leitmotiv della loro annata…