LIVE Cobolli-Berrettini, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: in palio i quarti nel derby azzurro

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra gli azzurri Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna.

Il classe 2002 romano è a caccia di punti per raggiungere la qualificazione per le Finals di Torino, mentre il numero 48 del mondo vuol chiudere nel migliore dei modi un 2026 tutto sommato positivo.

Cobolli, numero 4 del seeding, all’esordio nel torneo austriaco ha battuto in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, con lo score di 6-4, 3-6, 6-3, mentre Berrettini ha superato in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry, per 6-3, 6-4. Tra i due tennisti di Roma non ci sono precedenti.

Questo match sarà l’ultimo incontro della giornata di giovedì 29 ottobre sul Campo Centrale. Il programma inizierà alle ore 13.30 con il britannico Cameron Norrie opposto al russo Danill Medvedev, non prima delle ore 15.30 toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz, che se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Non prima delle ore 17.30 sarà la volta del tedesco Alexander Zverev e dell’olandese Tallon Griekspoor. Il derby romano, invece, è fissato non prima delle ore 20.00.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra gli azzurri Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, valida per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!