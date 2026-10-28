Volley femminile, Scandicci batte Novara nel big match: Van Ryk e Skinner lanciano la rimonta in Serie A1

Scandicci ha sconfitto Novara nel big match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, andato in scena questa sera al Pala BigMat di Firenze. Le toscane si sono imposte per 3-2 (19-25; 25-16; 17-25; 25-19; 15-11), riuscendo a rimontare la compagine piemontese per ben due volte e poi spuntandola in un tie-break gestito al meglio dalla compagine di coach Marco Gaspari, reduce dalla sconfitta rimediata contro Conegliano nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana.

Le padrone di casa hanno infilato la terza vittoria consecutiva in campionato dopo un avvio complicato per il nuovo ciclo post Ekaterina Antropva e ora hanno agganciato Bergamo al quinto posto in classifica generale, mentre le piemontesi allenate da Massimo Barbolini sono incappate nel terzo stop stagionale e stazionano in settima piazza a tre lunghezze dalla Savino Del Bene, che sta pian piano ingranando e si sta riprendendo un ruolo di primo piano nello scacchiere tricolore.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Kiera Van Ryk (24 punti) e della schiacciatrice Avery Skinner (19 punti), affiancata di banda dalla ex di turno Caterina Bosetti (4). Sotto la regia di Maja Ognjenovic ha fatto la voce grossa la centrale Maja Aleksic, capace di mettere a segno ben 17 punti (7 muri!) affiancato a Linda Nwakalor (4). Alle ospiti non sono bastate le attaccanti Tatiana Tolok (23 punti), Kaja Grobelna (19) e Britt Herbots (10), 11 marcature (4 muri) per la centrale Sara Bonifacio accanto a Federica Squarcini (6), Carlotta Cambi in cabina di regia.