L’Italia si candida a ospitare gli Europei a squadre! L’annuncio di Stefano Mei e la corsa alla vice presidenza

L’Italia ha vinto le ultime due edizioni degli Europei a squadre: a Chorzow nel 2023 e a Madrid nel 2025, gli azzurri hanno alzato al cielo la cara, vecchia, mitica, affascinante e romantica Coppa Europa, il prestigioso trofeo riservato alla miglior Nazionale di atletica nel Vecchio Continente. Gianmarco Tamberi e compagni hanno firmato un’impresa epica in Polonia e in Spagna, conquistando un titolo che era stato sognato per decenni, apparendo quasi impossibile da raggiungere.

Nel frattempo il Bel Paese ha primeggiato anche nei medaglieri di due edizioni consecutive degli Europei, dominando a Roma nel 2024 e battendo poi la Gran Bretagna a Birmingham nel 2026 al termine di un duello al cardiopalma deciso dalla 4×400 maschile. La formazione guidata dal DT Antonio La Torre sarà chiamata a difendere il trofeo nel 2027: l’appuntamento sarà a Istanbul (Turchia), dal 18 al 20 giugno.

Guardando più avanti, si devono assegnare le edizioni del 2029 e del 2031. L’Italia potrebbe ospitarne almeno una! Stefano Mei, Presidente della FIDAL, ha espresso le proprie intenzioni durante il consiglio federale, riunitosi nella giornata odierna: “Abbiamo scelto di presentare alla European Athletics il nostro interesse preliminare ad ospitare i Campionati Europei a squadre, manifestazione nella quale abbiamo colto il successo nelle ultime due edizioni di Chorzow e Madrid. Sono da assegnare le sedi 2029 e 2031, l’Atletica Italiana potrebbe concorrere alla loro organizzazione“.

Stefano Mei ha espresso l’intenzione di candidarsi vicepresidenza della European Athletics (la Federazione Europea di Atletica, dove già ricopre il ruolo di membro del Consiglio) per il quadriennio 2027-2031. Il voto si terrà a Firenze nell’aprile del 2027, in occasione del Congresso elettivo del massimo organismo continentale dell’atletica.