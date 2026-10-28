Cambia il percorso della Maratona di New York: la modifica del tracciato e i motivi

La Maratona di New York 2026 subirà una piccola modifica del percorso rispetto alla sua decennale tradizione: il tracciato verrà rivisto per un breve tratto, che non cambierà la sostanza della 42 km più prestigiosa e importante al mondo. L’ultima Major della stagione dovrà fare i conti con una variazione quando entrerà nel Bronx, uno dei quartieri della Grande Mela che verranno attraversati nella giornata di domenica 1° aprile.

Tra il 33mo e il 35mo chilometro, infatti, i podisti seguiranno un tracciato più diretto rispetto al recente passato. Il motivo è legato alla presenza di un supermercato e di una lavanderia a gettoni: sono state ritenute attività importanti per i residenti e sarebbero rimaste inaccessibili per la quasi totalità della giornata, dunque si è optato per un leggero spostamento della linea ideale prima di tornare verso Manhattan e affrontare l’ultima parte della fatica, che culminerà con l’ingresso a Central Park.

L’Italia si affiderà a Yeman Crippa, alla sua prima partecipazione a questo evento dopo aver vinto la Maratona di Parigi in primavera. Il trentino ha postato sui social un video del suo allenamento a Brooklyn, accompagnato da un promettente messaggio: “Vincere qui per un maratoneta vale come un’Olimpiade“. Annunciata la presenza di circa 60.000 corridori al via sul Ponte di Verrazzano, con ben due milioni di spettatori presenti lungo il tracciato.