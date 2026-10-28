Atletica
Maratona New York 2026: il percorso ai raggi X e le strade attraversate
Mancano ormai pochi giorni al grande appuntamento della Maratona di New York 2026, cinquantacinquesima edizione della 42,195 chilometri più prestigiosa e al mondo che si terrà domenica 1° novembre sulle strade della Grande Mela. Comincia il lungo percorso di avvicinamento dei maratoneti verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con i primi cinque classificati di un qualsiasi evento di livello Platinum (ovvero le Major e le gare più importanti del calendario internazionale) che si garantiranno il pass a cinque cerchi.
Il percorso della New York City Marathon si apre a Staten Island, con partenza a Fort Wadsworth e subito il momento magico dell’attraversamento del Ponte di Verrazzano in cui viene affrontata una salita iniziale di 60 metri nel primo chilometro e mezzo seguita da una lunga discesa. Dopo i primi 3 km si procede verso Brooklyn fino alla mezza maratona, con un terreno quasi completamente piatto ed una sola leggera salita verso Williamsburg tra il 10° ed il 13° km.
La corsa passa poi dal Queens salendo sul Queensboro Bridge, uno dei momenti più delicati della gara: 1,3 km di salita (40 metri di dislivello) seguiti da circa un chilometro di discesa ripida in direzione Manhattan. Dopo il 25° chilometro si entra sulla First Avenue con un leggero falsopiano, mentre tra il 32° ed il 34° km è prevista una modifica del tracciato (la prima dopo 15 anni) con i runners che affronteranno due curve in meno ed un percorso più scorrevole nel Bronx.
Successivamente arriva la Fifth Avenue, una salita quasi invisibile di 1,6 chilometri con una lieve pendenza costante (25 metri di dislivello). Dopo la 90th Street ecco l’ingresso a Central Park, con gli ultimi 4000 metri di saliscendi fino al traguardo.