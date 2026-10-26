Kimi Antonelli: “La mentalità non cambia. La famiglia è sempre al mio fianco”

Con la nona vittoria stagionale l’italiano Kimi Antonelli è ad un passo dalla vittoria nel Mondiale piloti F1 2026: ai microfoni di Sky Sport l’azzurro spiega la tattica vincente negli Stati Uniti, dedicando il successo alla famiglia e preparandosi alla festa iridata, molto probabile in Messico, con la voglia di continuare a vincere.

L’analisi del fine settimana statunitense: “E’ stata una vittoria molto soddisfacente, soprattutto come abbiamo costruito il weekend, non eravamo partiti benissimo, ma poi abbiamo trovato il ritmo ed è stata una bella gara, dove abbiamo fatto tutto correttamente, nel modo giusto, il passo era buono, e quindi sono contento di ciò“.

Il segreto del successo di Antonelli: “Devo dire che mi sono divertito, è stata una bella gara, mi sono sentito bene in macchina. Non è stato facile, perché comunque col vento il bilanciamento non è il massimo, però devo dire che mi sono sentito bene e mi sono divertito, anche se gli ultimi 6 giorni sono stati lunghi“.

I propositi del pilota della Mercedes per il finale di stagione: “Continuare a cercare di vincere, perché sarebbe bellissimo finire il campionato con dei bei risultati, soprattutto anche in vista del 2027, quindi la mentalità da ora fino alla fine sarà sempre la stessa. La vittoria va a tutto il team, perché comunque non è stato un periodo facile, con questo nuovo pacchetto, ovviamente c’è ancora da lavorare“.

La dedica di Antonelli: “Questa vittoria è molto importante per tutti i ragazzi e le ragazze in fabbrica, qui in pista, e poi ovviamente alla mia famiglia, soprattutto alla mia famiglia, perché comunque sono sempre al mio fianco, da mia madre a mia sorella, da mio padre a mia zia, mia nonna, mio nonno, che purtroppo mi piacerebbe un sacco che fosse qui oggi“.