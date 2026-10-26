Il papà di Kimi Antonelli: “Siamo gente normale che lavora. Economicamente non ce l’avremmo fatta senza Mercedes”

Kimi Antonelli è ad un passo dalla conquista del titolo iridato della F1: il pilota italiano della Mercedes è a 2 punti dall’aritmetica conquista del Mondiale piloti 2026, ed il padre dell’azzurro ha rivelato ai microfoni di Sky Sport come il contributo della scuderia sia stato fondamentale per i successi del figlio, concedendogli l’opportunità di emergere.

L’aspetto economico è rilevante nel motorsport: “Arrivare qui dove è arrivato Kimi è una cosa super complicata, cioè non eravamo in grado di poter sostenere un percorso di questo tipo, noi siamo gente che lavora normalmente, quindi non ce lo potevamo neanche immaginare, so che nel motorsport servono certe combinazioni astrali che si congiungono, come capitato a Kimi con Mercedes, non puoi arrivare qua“.

Il talento deve avere anche l’occasione per emergere: “Le occasioni ti si devono presentare, poi le devi saper sfruttare e saper cogliere, Kimi è proprio bravissimo in questo, però ci sono tanti piloti che hanno avuto un grande talento e non hanno avuto le stesse occasioni, quindi dato che ho avuto delle esperienze personali anche di questo tipo, avevo paura che mio figlio si trovasse nelle stesse condizioni, ma non perché avesse paura delle gare o qualcos’altro, solo per questo, per una delusione sua“.