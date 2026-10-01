Eric Marek si racconta a Sprint Zone: il personale di 10”18 sui 100 metri, l’esperienza nella staffetta azzurra e gli obiettivi per il 2027. Il velocista bergamasco di origini polacche è l’ospite dell’appuntamento del giovedì, condotto da Ferdinando Savarese su OA Sport TV. Una stagione fatta di ostacoli e ripartenze per il 23enne sprinter italiano. Dopo i problemi fisici seguiti alle gare indoor, Marek ha mostrato il proprio potenziale agli Assoluti di Firenze, correndo le batterie dei 100 metri in 10”20, prima che i crampi ne condizionassero la finale. Un risultato che gli ha aperto le porte della 4×100 italiana agli Europei di Birmingham, dove ha ben figurato in prima frazione. Nel finale di stagione sono arrivati un argento sui 100 metri, un oro nella 4×100 mista e un nuovo primato personale di 10”18: segnali che alimentano le ambizioni per il prossimo anno. Il primo obiettivo del 2027 è conquistare un posto nei 60 metri agli Europei indoor di Valencia. Come si costruisce il salto di qualità? Quanto conta l’esperienza in staffetta? Ne parliamo con Eric Marek, ripercorrendo le tappe della sua crescita e le prossime sfide. Guarda l’intervista e iscriviti a OA Sport TV per seguire le nuove puntate di Sprint Zone! Hashtag #EricMarek #SprintZone #Atletica #AtleticaLeggera #100Metri #60Metri #Velocità #Sprint #Staffetta4x100 #AtleticaItaliana #EuropeiAtletica #EuropeiIndoor #Valencia2027 #FerdinandoSavarese #OASportTV