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Tutto è pronto per un nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026.
Max Verstappen e Lewis Hamilton sono pronti a sfidarsi fin dalla partenza, con una prima fila che promette subito spettacolo.
Ma alle loro spalle la battaglia è apertissima e in Formula 1 basta un episodio per cambiare completamente una gara.
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