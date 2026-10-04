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5 minuti fa

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Segui insieme a noi il GP del Bahrain 2026 e commenta in diretta tutte le emozioni della gara!

Tutto è pronto per un nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026.

Max Verstappen e Lewis Hamilton sono pronti a sfidarsi fin dalla partenza, con una prima fila che promette subito spettacolo.

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Ma alle loro spalle la battaglia è apertissima e in Formula 1 basta un episodio per cambiare completamente una gara.

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