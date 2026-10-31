George Russell: “Sapevo di potere fare bene, ma la macchina dà poca confidenza”

George Russell partirà dalla prima fila in occasione del GP del Messico, tappa numero diciannove del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questa settimana presso il circuito Hermanos Rodrigues. Ottima prestazione per il pilota Mercedes, bravo a farsi trovare pronto nel momento decisivo centrando la seconda piazzola.

Nello specifico il britannico ha accusato un gap di 0.009 rispetto ad un semplicemente straordinario Lewis Hamilton, poleman di giornata in 1:16.514. La seconda fila sarà invece formata da Charles Leclerc, terzo a 0.119, e Kimi Antonelli, quinto ma scalato di una posizione a causa della penalità inflitta a Max Verstappen. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynnn ha commentato quanto fatto:

“Sono contento – ha detto Russell – sono reduce da gare complicate, sto faticando a venire a capo della vettura; fino a questo momento è stato un weekend difficile, e lo è stato fino al Q3, dove ho quasi fatto la pole. Sapevo di avere la prestazione dentro di me, ma questa macchina mi dà una confidenza troppo bassa, a volte è frustante”.

Russell ha poi chiosato: “Cosa mi ha aiutato? L’aderenza era molto bassa, poi verso la fine è calato il sole, c’è stato più fresco e questo è andato a mio favore: ho fatto un giro e questo mi ha aiutato a fare il giro”.