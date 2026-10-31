F1, LAMPO ROSSO a Città del Messico! Hamilton in pole, Antonelli dietro Russell

Lewis Hamilton fa saltare il banco a Città del Messico e conquista un’insperata pole position per il Gran Premio del Messico, diciannovesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2026. Prima partenza al palo della stagione per la Ferrari, mentre il veterano britannico non si imponeva in una sessione di qualifica addirittura da tre anni a questa parte (Ungheria 2023 con Mercedes), mettendo fine ad un digiuno di 1197 giorni con la pole n.105 della carriera.

Prima fila in griglia completata dal redivivo George Russell, beffato per soli 9 millesimi, ma i grandi sconfitti di giornata sono soprattutto Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettivamente terzo con l’altra Rossa e quarto (l’olandese della Red Bull partirà quinto causa penalità) commettendo un errore piuttosto evidente all’ultimo time-attack. Il leader del campionato Kimi Antonelli scatterà dalla quarta casella con la Mercedes, dopo aver disputato una qualifica discreta ma non eccezionale in attesa della grande festa di domani.

In Q1 le Ferrari trovano subito un ottimo ritmo con le soft ed è Hamilton a realizzare il miglior tempo in 1’17″341 davanti alla Red Bull di Hadjar (costretto però a montare un secondo set di gomme nuove per superare il taglio). Nessun problema per gli altri big, mentre vengono eliminati Albon con la Williams, le Aston Martin di Alonso (18°, dovendo fermarsi dopo pochi minuti per un problema tecnico) e Stroll (20°), la Haas del debuttante Hirakawa (19°) e le Cadillac di Perez (21°) e Bottas (22°).

In Q2 Verstappen piazza un gran tempo (1’16″8) al primo tentativo e sceglie di non effettuare un secondo run per salvare un treno di soft, venendo scavalcato in extremis dalla McLaren di Norris con 1’16″728. Fuori dalla top10 le Audi di Hulkenberg (11°) e Bortoleto (14°), l’Alpine di Colapinto (12°), la Haas di Bearman (15°), la Williams di Sainz (16°) e soprattutto la McLaren di un Piastri (13°) assolutamente irriconoscibile.

In Q3 Leclerc firma un settore centrale da urlo e si prende la pole provvisoria dopo il primo time-attack in 1’16″647 con soli 45 millesimi di margine su Verstappen e 177 su Norris, mentre Hamilton e Russell pagano oltre quattro decimi. Ci si gioca tutto all’ultimo giro: Hamilton mette assieme un giro pulito e balza in vetta con 1’16″514, restando davanti a Russell per 9 millesimi e approfittando degli errori di Leclerc (terzo a 119 millesimi) e Verstappen (quarto a 178) per conquistare la pole position. A meno di due decimi Antonelli, poi Norris e Hadjar.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MESSICO F1 2026

1. Lewis HAMILTON (Ferrari) 1:16.514

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.009

3. Charles LECLERC (Ferrari) +0.119

4. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.178 *sconterà una posizione di penalità in griglia

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.193

6. Lando NORRIS (McLaren) +0.310

7. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.386

8. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.515 *sconterà una posizione di penalità in griglia

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.603

10. Pierre GASLY (Alpine) +0.639

11. Nico HULKENBERG (Audi) –

12. Franco COLAPINTO (Alpine) –

13. Oscar PIASTRI (McLaren) –

14. Gabriel BORTOLETO (Audi) – *sconterà 5 posizioni di penalità in griglia

15. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

16. Carlos SAINZ (Williams) –

17. Alexander ALBON (Williams) –

18. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

19. Ryo HIRAKAWA (Haas F1 Team) –

20. Lance STROLL (Aston Martin) –

21. Sergio PEREZ (Cadillac) –

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –