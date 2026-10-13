Un personale portato a 8.27 metri, il primo titolo italiano assoluto e il sesto posto agli Europei di Birmingham: Francesco Inzoli è l’ospite dell’appuntamento del martedì di Sprint Zone, condotto da Ferdinando Savarese.

Il ventunenne saltatore in lungo milanese racconta una stagione di crescita, costruita anche attraverso il trasferimento a Roma e il lavoro con Fabrizio Donato. Tra le soddisfazioni, la vittoria ai Giochi del Mediterraneo e il debutto in un meeting della Diamond League. A Birmingham è arrivato anche un salto da 8.34 metri ventoso in qualificazione, prima della finale europea.

Come si costruisce questo salto di qualità? Quali aspetti tecnici possono fare ancora la differenza? Nell’intervista spazio al percorso di Inzoli e agli obiettivi del 2027, a partire dagli Europei indoor di Valencia in marzo.

Quale traguardo può raggiungere Francesco Inzoli nella prossima stagione? Scrivilo nei commenti e iscriviti a OA Sport TV per seguire Sprint Zone e i protagonisti dell’atletica italiana.

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