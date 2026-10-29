Dall’oro mondiale del 2019 al bronzo olimpico di Rio 2016, passando per le grandi vittorie con Brescia e Pro Recco: Marco Del Lungo è uno dei protagonisti della pallanuoto italiana. Ma cosa si nasconde dietro la calottina di un campione?

In questa puntata di FOCUS, il portiere della Nazionale italiana e della Rari Nantes Savona si racconta tra i momenti più importanti della sua carriera, le sfide vissute con il Settebello e il nuovo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🏆🤽‍♂️

Dagli inizi a Tarquinia ai trionfi internazionali, dal cambiamento di squadra alla responsabilità di guidare un gruppo, fino alla gestione della pressione e alla vita lontano dalla piscina: un’intervista per andare oltre medaglie, scudetti e risultati, scoprendo le emozioni, i sacrifici e il lato più umano dell’atleta.

Perché FOCUS dà voce agli sportivi, raccontando non soltanto ciò che hanno vinto, ma anche chi sono davvero.

▶️ Guarda l’intervista completa e scopri la storia di Marco Del Lungo!

#MarcoDelLungo #Settebello #Pallanuoto #WaterPolo #NazionaleItaliana #LosAngeles2028 #Olimpiadi #FOCUS #OASport #SportItaliano

conduce Alice Liverani