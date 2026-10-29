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Il caso Alex Schwazer torna al centro di Sprint Zone. Ospite della puntata del giovedì è Stefano La Sorda, giudice internazionale di marcia e profondo conoscitore della disciplina, per analizzare la presunta violazione antidoping contestata al campione olimpico dopo il controllo effettuato in Germania.
A diversi mesi dall’apertura del procedimento e dalla sospensione cautelare, manca ancora un esito ufficiale delle controanalisi. Schwazer, dopo l’iniziale rinuncia, ha accettato l’esame del campione B attraverso un metodo differente rispetto a quello utilizzato sul campione A. Insieme a Stefano La Sorda proviamo a ricostruire la vicenda, distinguendo i fatti accertati dalle indiscrezioni circolate sulla quantità di EPO rilevata e sulla sua possibile conservazione nel tempo.
Non si parlerà soltanto di Schwazer. Spazio anche a Sofia Fiorini, nuova stella della marcia italiana, chiamata ad affrontare nel 2027 aspettative sempre più elevate e una pressione crescente dopo la sua rapida ascesa internazionale.
Una puntata dedicata al presente e al futuro della marcia, tra regolamenti antidoping, aspetti tecnici, interrogativi ancora aperti e nuovi talenti azzurri.
Conduce Ferdinando Savarese.
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