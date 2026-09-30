C’è chi corre per i social e chi corre perché la montagna è casa sua. A RUN2U (Puntata 43 del 2026) abbiamo fatto quattro chiacchiere con un fuoriclasse vero, un atleta d’altri tempi che ha conquistato il mondo dello skyrunning rimanendo il ‘muratore di montagna’ di sempre: tre volte Campione del Mondo SkyUltra, re della CCC dell’UTMB e, soprattutto, un uomo di una genuinità disarmante. Mettetevi comodi: ci racconta tutto Cristian Minoggio!”

Ospite d’eccezione nella puntata 43 di RUN2U del 2026 è uno dei più grandi interpreti della storia dello skyrunning e del trail running internazionale: Cristian Minoggio.

Tre volte Campione del Mondo SkyUltra (2022, 2024 e il recente trionfo del 2026), vincitore della CCC all’UTMB e dominatore sui sentieri più duri del pianeta. In questa intervista a 360 gradi, Cristian ci porta dentro il suo mondo fuori dagli schemi: dagli anni vissuti in totale isolamento come guardiano della diga a 2.500 metri fino all’etica della fatica ereditata dai cantieri e dalle corse dietro le capre in alpeggio da bambino.

Parliamo di allenamenti, volumi folli in montagna, il rapporto viscerale con il suo Fan Club e la filosofia del “se soffri vinci”. Un viaggio autentico nell’essenza della fatica e della passione per la montagna.

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