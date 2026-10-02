Federico Poggio torna a Imola per ritrovare il suo miglior nuoto e puntare ancora ai grandi appuntamenti internazionali. Il ranista azzurro è protagonista di Swim Zone, dove racconta il ritorno agli allenamenti con Cesare Casella, gli ostacoli delle ultime stagioni e la voglia di risalire.

Semifinalista olimpico a Tokyo nel 2021 e argento europeo nel 2022, Poggio ha vissuto due anni da protagonista prima che infortuni e sfortuna ne frenassero il percorso, portandolo lontano dall’élite e anche dall’Italia.

Ora la ripartenza passa da Imola, ormai casa sua. Il nuotatore piemontese torna nel gruppo di Casella con l’obiettivo di ricostruirsi, ritrovare i propri standard migliori e rilanciare le ambizioni in vista delle prossime sfide internazionali.

A intervistarlo sono Alessia Polieri, sua ex compagna di allenamenti, Enrico Spada e Giandomenico Tiseo, giornalista di OA Sport e Tuttosport. Un confronto sulla carriera, sulle difficoltà affrontate e sulle prospettive di un atleta che vuole tornare a esprimere tutto il proprio potenziale.

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