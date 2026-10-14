Un weekend da incorniciare per Max Verstappen, che conquista il GP di Singapore e aggiunge al suo palmarès la vittoria che ancora gli mancava. Il campione della Red Bull firma una prestazione straordinaria sul circuito di Marina Bay, ma sul suo successo resta un’ombra: il sorpasso su Lewis Hamilton in regime di bandiera gialla, non sanzionato dalla direzione gara. Una decisione che solleva interrogativi sulla coerenza dei commissari rispetto ad altri episodi del Mondiale e sull’interpretazione del regolamento.
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