Su che canale la F1 oggi in tv, GP USA 2026: orario gara, streaming, differita TV8 in chiaro

Domenica 25 ottobre andrà in scena il GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Austin si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 21:00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 21.00

Kimi Antonelli, giovane talento al volante della Mercedes, arriva negli Stati Uniti da leader della classifica piloti con 340 punti, e Austin potrebbe diventare per lui il primo vero “match point” per il titolo. Il margine di vantaggio è ampio: il più vicino degli inseguitori, nonché compagno di squadra, George Russell, è fermo a 238 punti, a ben 102 lunghezze di distanza.

Certo, serviranno una serie di combinazioni molto favorevoli per Kimi e assai sfortunate per George affinché il “destino si compia”, ma in un GP può accadere di tutto. In questo contesto, la Ferrari cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista, provando a guastare la festa ad Antonelli.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio degli USA sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00, Gara (56 giri) ad Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 25 ottobre

Ore 22:25, Gara (56 giri) ad Austin (USA) – Differita tv in chiaro.