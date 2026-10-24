Kimi Antonelli: “Progressi rispetto a Singapore, ma per vincere servirà un altro passo avanti”

Dopo un primo turno di assestamento Kimi Antonelli ha centrato la seconda posizione in occasione della FP2 valida per il GP degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento in quel di Austin, precisamente presso il circuito del COTA.

Precisamente, l’attuale leader della classifica piloti – che qui potrebbe giocarsi il primo match point per il titolo – ha raccolto un gap di 0.042 rispetto a Charles Leclerc (dominatore anche del primo turno), precedendo un veloce Max Verstappen, terzo a 0.189. Una volta arrivato in zona mista, il bolognese ha commentato la sua giornata:

“Abbiamo avuto una giornata interessante qui al Circuit of the Americas – ha detto Antonelli – Non abbiamo avuto la migliore sessione di FP1, specie con il bilanciamento della macchina. Siamo però riusciti a migliorarlo per la FP2 e abbiamo fatto un buon passo avanti. Ora passeremo in rassegna i dati durante la notte e vedremo se possiamo fare un altro passo. Probabilmente ne avremo bisogno se vogliamo essere fiduciosi di lottare per la vittoria domenica”.

Antonelli ha poi aggiunto: “In definitiva, è stata una giornata incoraggiante per noi, dato il progresso che abbiamo fatto con il pacchetto di aggiornamenti. Abbiamo fatto buoni progressi a Singapore, e fa piacere vedere che questo continua qui sia per me che per George con la stessa specifica. C’è ancora altro da fare per assicurarci di avere la vettura nella giusta finestra in modo costante, e questo sarà un focus per noi andando verso la FP3“.