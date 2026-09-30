Nina Petrõkina conquista il Lombardia Trophy e sorprende Ginnasticomania parlando Targaryen! Dal ghiaccio di Bergamo al mondo del Trono di Spade, un’intervista esclusiva alla due volte campionessa europea di pattinaggio di figura.

Prima pattinatrice estone a vincere un titolo europeo e settima alle Olimpiadi di Milano Cortina, Petrõkina ha incantato il pubblico dell’IceLab Arena con un programma sulle note di Game of Thrones.

Al termine della gara, Chiara Sani l’ha incontrata nel Kiss & Cry: oltre al talento sul ghiaccio, Nina ha mostrato una passione sorprendente, cimentandosi nella lingua dei Targaryen. Come se la cava la campionessa nella lingua dei draghi? Ascoltala in questa puntata di Ginnasticomania su OA Sport TV!

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