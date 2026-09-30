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Ennesimo infortunio e torneo saltato per un tennista italiano: Lorenzo Musetti si ferma per una frattura all’anulare della mano destra. Ritorno ai box insieme a Jannik Sinner.
E proprio sul numero 1 del mondo sarà in campo al Masters 1000 di Shanghai?
A Pechino Djokovic fa 30 su 30! Si accende la corsa alle ATP Finals di Torino.
🎾 Ne parliamo questa sera alle 20:30 in diretta a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport.
💬 Aspettiamo le vostre domande e commenti durante la diretta!
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