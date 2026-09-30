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3 minuti fa

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Ennesimo infortunio e torneo saltato per un tennista italiano: Lorenzo Musetti si ferma per una frattura all’anulare della mano destra. Ritorno ai box insieme a Jannik Sinner.

E proprio sul numero 1 del mondo sarà in campo al Masters 1000 di Shanghai?

A Pechino Djokovic fa 30 su 30! Si accende la corsa alle ATP Finals di Torino.

🎾 Ne parliamo questa sera alle 20:30 in diretta a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport.

💬 Aspettiamo le vostre domande e commenti durante la diretta!

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#TennisMania #Tennis #Musetti #Sinner #Djokovic #Tokyo #Pechino #Shanghai #ATPFinals #OA Sport

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