Medaglie, nuovi obiettivi e un trasferimento che apre un capitolo importante: Emma Fioravanti si racconta a Ginnasticomania, nell’intervista di Chiara Sani all’International Gymnastics Center, la nuova “casa delle Fate”.

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Campionessa d’Europa con la squadra azzurra e vincitrice del volteggio agli Assoluti, Emma ripercorre la sua crescita nella ginnastica artistica, dai risultati giovanili tra EYOF e Trofeo di Jesolo fino ai successi del 2026: oro a squadre e bronzo al corpo libero ai Giochi del Mediterraneo.

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Come sta vivendo il trasferimento nel nuovo centro? Tra allenamenti, ambizioni e vita quotidiana, scopriamo come affronta questa esperienza e quali traguardi vuole inseguire.

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