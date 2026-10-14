Dalla pallacanestro alla maglia azzurra, passando per un durissimo stop per infortunio e la rinascita sotto la guida di un mito come Stefano Baldini. Nella 45^ puntata di RUN2U del 2026 abbiamo fatto quattro chiacchiere con Konjoneh Maggi, fresco campione italiano dei 10 km e tra i prospetti più brillanti del mezzofondo azzurro. Konjo ci racconta la sua storia fatta di passione, sacrifici tra l’Etiopia e Lecco, e la fame di chi non vuole smettere di sognare. Un’intervista intima e carica di energia che non potete perdervi!”

Ospite della 45^ puntata di RUN2U del 2026 è Konjoneh Maggi, mezzofondista e fondista dell’Atletica Casone Noceto, Campione Italiano dei 10 km su strada e pilastro della Nazionale azzurra con ben 10 convocazioni internazionali all’attivo.

In questa imperdibile intervista, “Konjo” si racconta a 360 gradi: dai primi passi nello sport fino alla svolta decisiva dell’allenarsi sotto la guida del campione olimpico Stefano Baldini. Si parla di crescita personale, del superamento di un momento difficile come la frattura da stress nel 2022, dei grandi risultati internazionali (come il sesto posto agli Europei di Cross di Antalya) e degli obiettivi futuri tra pista e strada.

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