Dove vedere in tv Milano-Consolini, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Milano e Consolini si affronteranno nella sesta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Le meneghine hanno vinto le prime cinque partite disputate in campionato e si sono portate in testa alla classifica generale, affiancate da Conegliano. La compagine lombarda punta a proseguire il buon momento e andrà a caccia di un’affermazione di spessore di fronte al proprio pubblico.

Le ragazze di coach Chicco Blengini partiranno con i favori del pronostico contro la formazione di San Giovanni in Marignano, ma dovranno stare attente a un avversario desideroso di rivalsa e bisogno di punti salvezza dopo aver perso in casa di Novara con il massimo scarto e contro Bergamo al tie-break.

L’appuntamento è per domenica 1° novembre (ore 17.00). Milano sarà guidata dalle sue titolari di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino. Consolini punterà in particolar modo su Jessica Rivero, Martina Bracchi, Anna Adelusi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Consolini, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Play e il canale YouTube di Lega Volley Femminile; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONSOLINI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 1° novembre

Ore 17.00 Numia Vero Volley Milano vs Omag Consolini Volley 1907

PROGRAMMA MILANO-CONSOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale YouTube Lega Volley Femminile.

Diretta testuale: OA Sport.