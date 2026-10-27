Volley femminile, Bergamo annulla quattro match point e piega l’Omag al quinto set nel posticipo della quinta giornata di A1

Impresa soltanto sfiorata dall’Omag Consolini Volley 1907, che rimonta due set alla ChorusLife Volley Bergamo e si arrende dopo un tie-break interminabile, chiuso 22-20 dalle lombarde. San Giovanni in Marignano conquista comunque un punto prezioso, salendo a quota quattro, ma resta il rammarico per non avere sfruttato quattro match point consecutivi. Bergamo ottiene invece la quarta vittoria stagionale e raggiunge i dieci punti, consolidando il quinto posto.

Il primo set resta equilibrato soltanto nella fase iniziale. Bergamo trova il primo piccolo vantaggio sull’8-7 e aumenta progressivamente la pressione attraverso battuta, attacco e muro. Le ospiti salgono sul 16-13 e successivamente sul 21-16, sfruttando una maggiore efficacia offensiva e le difficoltà dell’Omag nel trovare continuità in cambio palla. Le romagnole provano a riavvicinarsi nel finale, ma il margine accumulato dalla squadra di Marcello Cervellin è sufficiente per chiudere 25-21.

San Giovanni parte meglio nella seconda frazione, portandosi avanti 8-6, ma la ChorusLife ribalta rapidamente l’inerzia e passa a condurre 16-14. La formazione di Massimo Bellano prova a restare agganciata grazie al contributo di Jessica Rivero e Martina Bracchi, mentre Bergamo trova punti importanti con Kendall Kipp, Lena Stigrot ed Elena Pietrini. Sul 21-19 per le ospiti la partita sembra nuovamente indirizzata, ma l’Omag resiste fino al 22-23 prima di cedere gli ultimi due scambi. Bergamo vince 25-22 e si porta avanti 2-0.

La reazione delle padrone di casa arriva con decisione nel terzo set. L’Omag prende il comando sull’8-6, allunga fino al 16-12 e riesce finalmente a mantenere ordine anche nei momenti di maggiore pressione. Magdalena Jehlářová diventa un riferimento al centro, Rivero cresce in attacco e la ricezione permette a Rachele Morello di distribuire con maggiore varietà. Bergamo prova a ricucire lo svantaggio, ma San Giovanni conserva tre lunghezze sul 21-18 e riapre l’incontro imponendosi 25-20.

Nel quarto parziale l’Omag completa la rimonta. Bergamo conduce inizialmente 8-6, poi le romagnole cambiano passo e sorpassano sul 16-13. Il muro di casa diventa il fondamentale decisivo, con cinque punti ottenuti nel set, mentre le lombarde perdono progressivamente efficacia in attacco. San Giovanni sale sul 21-18 e domina il finale, chiudendo 25-18. Dal possibile 3-0 si passa così al tie-break, con l’Omag trascinata dall’entusiasmo del pubblico di Cervia.

Il quinto set regala emozioni fino all’ultima azione. L’Omag scatta sul 3-0 e resta avanti fino all’8-6, ma due ricezioni sbagliate da Bracchi consentono a Bergamo di ribaltare il punteggio. Le ospiti salgono sul 12-10 con due attacchi consecutivi di Pietrini, prima della risposta di Rivero e di due errori bergamaschi che consegnano a San Giovanni il primo match point sul 14-13. Denise Meli pareggia, mentre Rivero procura altre occasioni sul 15-14, 16-15 e 17-16, tutte cancellate dalla tenacia delle ospiti.

Da quel momento si procede senza più margine di errore. Stigrot e Silke Van Avermaet mantengono in corsa Bergamo, Dalia Wilson risponde a Kipp e Rivero replica prima ad Allaoui e poi a Meli. Sul 20-20, però, arriva lo strappo decisivo: Kipp mette a terra il pallone del 21-20, quindi Meli chiude il confronto sul 22-20. Per l’Omag resta l’amarezza di avere accarezzato la seconda vittoria stagionale; Bergamo viene invece premiata per la lucidità conservata nei momenti più delicati.

Rivero è la migliore realizzatrice delle romagnole con 21 punti, seguita da Bracchi con 19 e dalla coppia Adelusi-Jehlářová con 14. Per Bergamo spiccano Kipp, MVP con 20 punti, Stigrot con 18, Pietrini con 17 e Meli con 14. Le ospiti prevalgono 14-12 a muro e 42%-38% in attacco, mentre San Giovanni firma otto ace contro i cinque avversari. Una sconfitta dolorosa per l’Omag, ma anche una prova di carattere e qualità contro una delle squadre più brillanti di questo avvio di campionato.