Volley femminile, il possibile cammino dell’Italia ai Mondiali 2027: le avversarie e il tabellone fino alla finale

L’Italia ha scoperto quale sarà il proprio cammino ai Mondiali 2027 di volley femminile, che si disputeranno tra USA e Canada dal 20 agosto al 5 settembre. Le azzurre si presenteranno in Nord America per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e anche per meritarsi uno dei tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che verranno messi in palio in occasione di questa rassegna iridata. Le ragazze del CT Julio Velasco sono state inserite nella Pool A in maniera automatica, in quanto occupano il primo posto nel ranking FIVB, e sono state accoppiate di default con la sedicesima forza della graduatoria (il Belgio).

Nei fatti, il sorteggio svolto ieri ha delineato soltanto le altre due compagini del girone, ovvero la modesta Colombia e Porto Rico. Salvo grosse sorprese, la nostra Nazionale si giocherà il primo posto nel raggruppamento con le Yellow Tigers guidate da Britt Herbots, avversarie molto insidiose ma che appaiono ampiamente alla portata delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024. Le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta: quale potrebbe essere il percorso delle azzurre nell’evento più importante della prossima stagione?

L’incrocio agli ottavi sarà con il gruppo H, in cui figurano la Cina, i Paesi Bassi, la Svezia e la Svizzera. Si preannuncia, sulla carta, un testa a testa con le oranje o con le scandinave di Isabelle Haak in caso di successo con il Belgio, mentre un’eventuale battuta d’arresto nella fase a gironi porterebbe in dote il probabile incrocio con le temibili asiatiche.

Spingendoci verso i quarti di finale, si troverebbe una compagine proveniente dalla Pool D (USA, Thailandia, Messico, Grecia) o dalla Pool E (Polonia, Germania, Slovenia, Cuba): con il primo posto nel girone si affronterebbe la vincente del match tra la prima del girone E la seconda del gruppo D (potrebbe essere un Polonia/Germania vs Thailandia), mentre in caso di seconda piazza si troverebbe la vincente della partita tra la prima della Pool D e la seconda del raggruppamento E (sulla carta un USA vs Polonia/Germania).

Le vincenti dei due ipotetici quarti di finale appena raccontati si sfideranno in semifinale: i gruppi A, H, D, E sono nella parte alta del tabellone. In sostanza, in semifinale l’Italia potrebbe incrociare, verosimilmente, la Cina, gli USA, la Polonia, la Germania o il Belgio, in base a quali saranno gli sviluppi.

L’incrocio con gli altri quattro gironi avverrebbe soltanto in un eventuale atto conclusivo. Nella parte bassa del tabellone, spiccano il Brasile (gruppo B con Cechia, Kenya e Corea del Sud), la Turchia (girone C con Repubblica Dominicana, Francia, Egitto), il Giappone e la Russia (raggruppamento F con Argentina e Bulgaria), la Serbia e il Canada (Pool G con Ucraina e Camerun).

POSSIBILE TABELLONE ITALIA MONDIALI VOLLEY 2027

Fase a gironi: Belgio, Colombia, Porto Rico.

Ottavi di finale: vs Cina, Paesi Bassi, Svezia.

Quarti di finale: vs USA, Thailandia, Polonia, Germania.

Semifinale: vs Cina, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, USA, Thailandia, Polonia, Germania.

Finale: vs Brasile, Turchia, Russia, Giappone, Serbia, Canada.