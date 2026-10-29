Cobolli-Berrettini oggi in tv, ATP Vienna 2026: orario, programma, streaming

Giornata con derby italiano nell’ATP 500 di Vienna 2026 di tennis: il numero 4 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà un connazionale nel secondo turno (gli ottavi di finale) del tabellone principale di singolare maschile, ovvero Matteo Berrettini.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BERRETTINI (NON PRIMA DELLE 20.00)

L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 13.30 di oggi, giovedì 29 ottobre, sul Centre Court: il match si giocherà comunque non prima delle ore 20.00.

Il match tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini del secondo turno dell’ATP 500 di Vienna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP VIENNA 2026

Giovedì 29 ottobre

Centre Court – Dalle ore 13.30

Cameron Norrie (Gran Bretagna)-Daniil Medvedev (Russia, 3)

Non prima delle ore 15.00

Nikoloz Basilashvili (Georgia, SE)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima delle ore 17.30

Alexander Zverev (Germania, 1)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Non prima delle ore 20.00

Flavio Cobolli (Italia, 4)–Matteo Berrettini (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 22.00), Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.