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Cobolli-Berrettini oggi in tv, ATP Vienna 2026: orario, programma, streaming
Giornata con derby italiano nell’ATP 500 di Vienna 2026 di tennis: il numero 4 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà un connazionale nel secondo turno (gli ottavi di finale) del tabellone principale di singolare maschile, ovvero Matteo Berrettini.
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BERRETTINI (NON PRIMA DELLE 20.00)
L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 13.30 di oggi, giovedì 29 ottobre, sul Centre Court: il match si giocherà comunque non prima delle ore 20.00.
Il match tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini del secondo turno dell’ATP 500 di Vienna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ATP VIENNA 2026
Giovedì 29 ottobre
Centre Court – Dalle ore 13.30
Cameron Norrie (Gran Bretagna)-Daniil Medvedev (Russia, 3)
Non prima delle ore 15.00
Nikoloz Basilashvili (Georgia, SE)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2)
Non prima delle ore 17.30
Alexander Zverev (Germania, 1)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)
Non prima delle ore 20.00
Flavio Cobolli (Italia, 4)–Matteo Berrettini (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
PROGRAMMA ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 22.00), Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.