ATP Vienna 2026, De Minaur e Mannarino già ai quarti. Basilashvili affronterà Alcaraz

Si sono completati tutti i match del primo turno dell’ATP 500 di Vienna ed è stata la giornata dell’esordio di Lorenzo Musetti, che prosegue il suo ottimo momento di forma, andando a battere in due set l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero sei, con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Nel secondo turno Musetti se la vedrà ora con il britannico Arthur Fery, che ha sfruttato all’esordio il ritiro del connazionale Fearnley.

Sarà l’olandese Tallon Griekspoor, reduce dal titolo vinto a Bruxelles, ad affrontare al secondo turno Alexander Zverev. Una bella vittoria quella di Griekspoor, che ha piegato all’esordio l’americano Brandon Nakashima per 6-1 4-6 7-6 dopo oltre due ore di gioco. Sarà invece il georgiano Nikoloz Basilashivili quello di Carlos Alcaraz, con il georgiano che ha piegato il padrone di casa Juri Rodionov per 7-6 6-1. Buona la prima anche per il russo Daniil Medvedev, che ha appena vinto il torneo di Almaty, con il numero tre del seeding che ha superato facilmente lo spagnolo Daniel Merida per 7-6 6-1.

Ci sono già due tennisti qualificati per i quarti di finale. Grande colpo del francese Adrian Mannarino, che elimina il ceco Jakub Mensik con un bel 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Avanza ai quarti anche l’australiano Alex de Minaur, con un perentorio 6-4 6-2 contro l’americano Learner Tien.

RISULTATI ATP VIENNA 2026 (28 OTTOBRE)

Griekspoor (Ned) b. Nakashima (Usa) 6-1 4-6 7-6

Medvedev (Rus) b. Merida (Esp) 7-6 6-1

Musetti (Ita) b. Tiafoe (Usa) 7-6 7-5

Mannarino (Fra) b. Mensik (Cze) 6-4 7-5

Basilashvili (Geo) b. Rodionov (Aut) 7-6 6-1

De Minaur (Aus) b. Tien (Usa) 6-4 6-2