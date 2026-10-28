Bolelli/Vavassori qualificati alle ATP Finals: terza volta tra le magnifiche otto coppie

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori atleti dell’annata agonistica. Gli azzurri si sono meritati il pass per l’evento che andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre, festeggiando l’ammissione matematica dopo la vittoria conseguita oggi contro il brasiliano Melo e il tedesco Alexander Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna.

Gli azzurri saranno presenti alla manifestazione per la terza volta consecutiva e proveranno a replicare l’eccellente prestazione offerta lo scorso anno nel capoluogo piemontese, quando raggiunsero le semifinali (prima coppia tricolore a spingersi così lontano). Il traguardo è ampiamente meritato, dopo aver vinto due Masters 1000 (Miami e Roma, primo binomio del Bel Paese a imporsi agli Internazionali d’Italia) e l’ATP 500 di Rotterdam.

Bolelli e Vavassori sono quinti nella ATP Race con 4.750 punti, alle spalle di Heliovaara/Patten (7.880), Harrison/Skupski (6.070), Granollers/Zeballos (5.330) e Arevalo/Pavic (5.045). Restano gli ultimi tre posti da assegnare, saranno decisivi i tornei di questa settimana tra Vienna e Basilea e il Masters 1000 di Parigi previsto la prossima settimana.