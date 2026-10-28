Lorenzo Musetti scala il ranking ATP: le proiezioni di classifica a Vienna e fino dove può arrivare

Lorenzo Musetti sta vivendo un eccellente momento agonistico: domenica ha vinto il torneo ATP 250 di Lione e oggi ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nel torneo ATP 500 di Vienna, regolando il temutissimo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(6), 7-5 e qualificandosi agli ottavi di finale sul cemento indoor della capitale austriaca.

Il 24enne toscano ha battuto il numero 9 del mondo e si è guadagnato il diritto di affrontare il britannico Arthur Fery, con la chiara possibilità di proseguire il proprio cammino e scalare la classifica. L’affermazione odierna ha permesso al tennista italiano di guadagnare un paio di posizione nel ranking ATP virtuale e di issarsi al 24mo posto con 1.960 all’attivo, ma ora il nostro portacolori può puntare ancora più in alto.

In caso di qualificazione ai quarti, il toscano si isserebbe a 2.010 punti e rimarrebbe 24mo virtuale. Gli servirebbe la semifinale, con un’annessa proiezione da 2.110 punti, grazie ai quali supererebbe il russo Andrey Rublev (2.075) e al norvegese Casper Ruud (2.035) per portarsi al 22mo posto. In caso di finale, invece, volerebbe a 2.240 supererebbe l’argentino Francisco Cerundolo (2.210) e sopravanzerebbe anche Luciano Darderi (2.200), se l’italiano dovesse perdere il prossimo incontro a Vienna, per il 20mo posto virtuale.

Alzando al cielo il trofeo, invece, Lorenzo Musetti volerebbe a 2.410 punti e sarebbe virtualmente 17mo: di sicuro rientrerebbe nella top-20 della graduatoria mondiale, perché potrebbe fare meglio soltanto il ceco Jiri Lehecka (ora 19mo con 2.300) e Luciano Carderi.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Vienna: 24mo con 1.960 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Vienna: 24mo con 2.010 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Vienna: 22mo con 2.110 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Vienna: 20mo con 2.240 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Vienna: 17mo con 2.410 punti.