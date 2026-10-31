Charles Leclerc si conferma anche nella FP2 del GP del Messico, Kimi Antonelli insegue

Charles Leclerc chiude in vetta anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli Hermanos Rodriguez, abbiamo vissuto un turno decisamente più indicativo rispetto a quello mattutino, sia perché erano presenti tutti i piloti ufficiali (nella FP1 erano in pista ben 10 rookie, tra i quali anche i nostri Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì) sia perchè l’asfalto è andato a pulirsi ed a gommarsi.

La Ferrari ha confermato quanto di buono fatto vedere nel corso della prima ora di lavoro in pista e, al netto del problema occorso a Lewis Hamilton che si è fermato per un problema tecnico a metà turno, la SF-26 si è dimostrata performante con ogni tipo di mescola e soprattutto Charles Leclerc ha potuto mettere a segno tempi interessanti sia per quanto riguarda il time attack, sia per la simulazione di passo gara. In quest’ultimo aspetto la vettura di Maranello ha messo in mostra un buon ritmo, mentre Mercedes, McLaren e Red Bull sembrano fare più fatica a tenere il passo delle rosse con costanza.

Tornando alla pista, Charles Leclerc (Ferrari) ha chiuso al comando anche la FP2 facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:17.827 con gomme soft precedendo il campione del mondo uscente, Lando Norris (McLaren) per 103 millesimi, mentre in terza posizione troviamo George Russell (Mercedes) a 106. Si ferma in quarta posizione Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 217, in quinta Max Verstappen (Red Bull) a 311, mentre in sesta troviamo il suo compagno di scuderia, il francese Isack Hadjar a 410.

Settimo l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 562 millesimi dalla vetta, ottavo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 580, quindi nono il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) a 628 mentre Oscar Piastri (McLaren) completa la top10 a 642 millesimi, subito davanti a Lewis Hamilton (Ferrari) che si ferma in 11a posizione a 685.