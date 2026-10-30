Formula 1GP Messico
F1, GP Messico 2026: risultati e classifica FP1. Leclerc in testa davanti ad Antonelli, quarto Hamilton
Il Mondiale di F1 2026 è ripreso oggi, venerdì 30 ottobre, con il GP del Messico, valido come diciannovesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alle seconda, in programma dalle ore 23.00 italiane.
Si pone davanti a tutti il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, primo in 1:18.128, che precede l’italiano Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes a 0.659, il danese Frederik Vesti, terzo con l’altra Mercedes a 0.733, ed il britannico Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, quarto a 0.738.
Altri due italiani in pista in questa prima sessione di prove libere: quattordicesima posizione per Gabriele Minì con l’Alpine, staccato di 1.818 da Leclerc, diciassettesima piazza per Leonardo Fornaroli con la McLaren, attardato di 2.107 dal ferrarista.
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MESSICO F1 2026
1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.128
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.659
3 Frederik Vesti Mercedes +0.733
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.738
5 Ayumu Iwasa Red Bull Racing +0.985
6 Pierre Gasly Alpine +1.082
7 Fernando Alonso Aston Martin +1.229
8 Oscar Piastri McLaren +1.248
9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.284
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.350
11 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.417
12 Nikola Tsolov Racing Bulls +1.476
13 Nico Hulkenberg Audi +1.480
14 Gabriele Mini Alpine +1.818
15 Ryo HirakawaHaas F1 Team +1.854
16 Carlos Sainz Williams +1.878
17 Leonardo Fornaroli McLaren +2.107
18 Sergio Perez Cadillac +2.267
19 Jak Crawford Aston Martin +2.675
20 Luke Browning Williams +2.741
21 Freddie Slater Audi +2.817
22 Colton Herta Cadillac +3.237