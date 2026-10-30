F1, Charles Leclerc domina le prime libere a Città del Messico. Antonelli a sei decimi, tanti rookie in pista

Charles Leclerc comincia con il piede giusto il weekend di Città del Messico e realizza il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2026, diciannovesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e secondo atto del tripleheader americano. 1’18″128 il crono firmato dal monegasco della Ferrari nel time-attack con gomme morbide, rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza.

Leclerc ha trovato subito un ottimo feeling con la sua SF-26 in condizioni di scarsa aderenza, infliggendo un gap di 659 millesimi alla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli, pronto a festeggiare domenica la conquista del titolo mondiale con quattro tappe d’anticipo. La FP1 odierna è stata sostanzialmente interlocutoria, anche per la partecipazione di dieci “rookie” nell’ambito del programma di sviluppo giovani piloti previsto dalla categoria.

Il migliore dei non titolari è stato il danese Frederik Vesti, terzo a 0.733 dalla vetta guidando la Mercedes di George Russell e togliendosi la soddisfazione di stare davanti alla Rossa del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (quarto a 738 millesimi dal compagno di squadra). Molto bene anche il giapponese Ayumu Iwasa, quinto a 0.985 sulla Red Bull di Max Verstappen.

Completano la top10 Pierre Gasly su Alpine, Fernando Alonso su Aston Martin, Oscar Piastri su McLaren, Oliver Bearman su Haas e Arvid Lindblad su Racing Bulls. Undicesimo Isack Hadjar, bloccato per quasi mezz’ora da un problema tecnico alla sua Red Bull, mentre hanno ben figurato gli altri due giovani azzurri Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli, rispettivamente 14° a 1.818 con l’Alpine e 17° a 2.107 con la McLaren.

CLASSIFICA FP1 GP MESSICO F1 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:18.128

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.659

3. Frederik VESTI (Mercedes) +0.733

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.738

5. Ayumu IWASA (Red Bull Racing) +0.985

6. Pierre GASLY (Alpine) +1.082

7. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.229

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.248

9. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.284

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.350

11. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.417

12. Nikola TSOLOV (Racing Bulls) +1.476

13. Nico HULKENBERG (Audi) +1.480

14. Gabriele MINI (Alpine) +1.818

15. Ryo HIRAKAWA (Haas F1 Team) +1.854

16. Carlos SAINZ (Williams) +1.878

17. Leonardo FORNAROLI (McLaren) +2.107

18. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.267

19. Jak CRAWFORD (Aston Martin) –

20. Luke BROWNING (Williams) +2.741

21. Freddie SLATER (Audi) +2.817

22. Colton HERTA (Cadillac) +3.237