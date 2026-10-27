Champions League, esordio casalingo per la Pro Recco: alla Sciorba arriva l’Oradea

Nella mentalità di un club di alto livello non può che esistere un solo verbo: vincere. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B dello Stage Group di Champions League la Pro Recco riceve alla piscina Sciorba, fischio di inizio previsto questa sera alle 20:30, l’Oradea.

I padroni di casa, che al debutto nel torneo hanno superato in trasferta l’AN Brescia e nell’ultimo turno di campionato hanno disposto agevolmente del Telimar, non possono prescindere dall’intera posta in palio per presentarsi nelle migliori condizioni a quello che, ragionevolmente, sarà lo scontro al vertice con il Radnicki del prossimo turno.

Il recente secondo posto ottenuto nella Black Sea Cup ha certamente accelerato il processo di crescita di un gruppo ulteriormente rinnovato e ringiovanito dall’ultima campagna acquisti. La squadra affronterà poi il doppio impegno ravvicinato di campionato contro il Circolo Nautico Posillipo e il Circolo Canottieri Ortigia, quest’ultimo recupero del match non disputato lo scorso 17 ottobre.

I romeni sono reduci dalla sconfitta casalinga subita nella prima giornata contro il Radnicki e hanno la certezza di proseguire il loro cammino, nella peggiore delle ipotesi, negli ottavi di finale di Euro Cup. Petar Kovacevic può contare, tra gli altri, sull’esperto, naturalizzato montenegrino, Dimitri Kholod e sul centroboa serbo, ex Ortigia, Petar Velkic.