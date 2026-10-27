Sport in tv oggi (martedì 27 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tornei di tennis tra Asia ed Europa. A Tokyo, Jasmine Paolini affronterà la padrona di casa Naomi Osaka in un match ad alto coefficiente di difficoltà. Esordio non banale, poi, per Flavio Cobolli a Vienna dove il romano giocherà contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Allargando gli orizzonti, da seguire con attenzione gli Europei di curling, che prenderanno il via col torneo femminile. Le azzurre se la vedranno contro la Norvegia. In serata, poi, spazio all’Eurolega di basket, senza dimenticare la Serie A di calcio per il turno infrasettimanale. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 27 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 27 ottobre

02:30 Tennis, WTA Tokyo 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Osaka 4° match non prima delle 09:00 italiane e inizio programma alle 02:30 italiane)

04:00 Tennis, WTA Guangzhou 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

09:00 Sollevamento pesi, Mondiali 2026: -60 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House Tv.

10:30 Lotta, Mondiali 2026: quarta giornata (ripescaggi e qualificazioni) – Diretta streaming su UWW+.

12:00 Tennis, ATP Basilea 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 13:30 alle 18:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12:30 Sollevamento pesi, Mondiali 2026: -49 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House Tv.

13:30 Tennis, ATP Vienna 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 13:30 alle 18:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Dimitrov 4° match e non prima delle 20:00)

16:30 Lotta, Mondiali 2026: quarta giornata (semifinali) – Diretta streaming su UWW+.

18:00 Lotta, Mondiali 2026: quarta giornata (finali) – Diretta streaming su UWW+.

18:30 Calcio, Serie A 2026-2027: Sassuolo vs Lazio – Diretta streaming su DAZN.

19:00 Curling femminile, Europei 2026: Italia vs Norvegia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su The Curling Channel.

19:00 Basket, Champions League 2026-2027: Bamberg vs Varese – Diretta streaming su DAZN.

19:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Benevento vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Ascoli vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Cesena vs Empoli – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Entella vs Avellino – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026-2027: L.R. Vicenza vs Modena – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Mantova vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Padova vs Sudtirol – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Volley femminile, Serie A1 2026-2027: Omag Consolini Volley 1907 vs ChorusLife Volley Bergamo – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube Lega Volley Femminile.

20:00 Basket, EuroCup 2026-2027: BC Roma vs Bosna Royal – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:00 Basket, EuroCup 2026-2027: Aquila Trento vs Buducnost – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:15 Basket, Eurolega 2026-2027: Panathinaikos vs Armani Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: Pro Recco vs Oradea – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su euroaquaticstv.com

20:30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: Radnicki vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su euroaquaticstv.com

20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Valencia vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Serie A 2026-2027: Roma vs Cagliari – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20:45 Calcio, Serie A 2026-2027: Torino vs Como – Diretta tv su Sky Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSAKA (NON PRIMA DELLE 9.00)

LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-KHACHANOV (2° MATCH DALLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-LANDALUCE (NON PRIMA DELLE 17.30)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DIMITROV NON PRIMA DELLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO DALLE 20.15