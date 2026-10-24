Pallanuoto
Il Rapallo Pallanuoto travolge la Lazio Nuoto ad Acilia e aggancia il duo SIS Roma-Pallanuoto Trieste
Nell’incontro di chiusura della quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile il Rapallo Pallanuoto travolge la ripescata Lazio Nuoto 17-4 e reagisce così alla perentoria sconfitta subita tra le mura amiche nel turno infrasettimanale. Le liguri agguantano così al secondo posto il duo SIS Roma-Rapallo Pallanuoto.
Lara Bianco sblocca le ostilità alla prima azione, ma la formazione capitolina non ci sta al recitare il ruolo della vittima sacrificale, replica ai tentativi della formazione ligure grazie alla tripletta messa a segno dall’ottima Cavallini e chiude il parziale di apertura con un meritato 3-3.
La formazione ospite cambia passo a inizio secondo quarto quando opera il sorpasso grazie al 4-3 firmato dal bolide dalla distanza scoccato da Bakalova. Bacelle dall’esterno sigla l’allungo sul 5-3, mentre Nardini, dal lato cattivo, e Bianconi, da distanza ravvicinata sulla respinta di Acerbotti, fissano il 7-3 che spedisce le due contendenti all’intervallo lungo.
La ripresa si apre con la giocata ai due metri di Citino e l’acuto di Bianconi, intervallati dall’espulsione di Walker. Le liguri continuano a spingere, dilatano il margine di vantaggio fino all’11-3 e trasformano gli otto minuti conclusivi in autentica accademia fino al 17-4 finale.