Pallanuoto, Brescia in vetta alla Serie A1. Pro Recco e Savona tengono il passo

Si completa la quarta giornata della stagione regolare della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile, che vede in testa alla classifica in solitaria con 12 punti il Brescia, anche se Pro Recco e Savona inseguono a -3 con una partita da recuperare e dunque sono a loro volta a punteggio pieno.

Il Brescia supera il Posillipo per 15-10 e continua la propria cavalcata al comando del massimo campionato, tenendo a -3 la Pro Recco, che liquida il fanalino di coda Telimar con il netto punteggio di 24-5, ed il Savona, che che piega nel derby ligure il Quinto per 17-13.

L’Ortigia vince a 5″ dalla sirena la sfida in casa della Roma Vis Nova, sconfitta per 17-18, ed aggancia il Napoli, che cede in casa al Chiavari, corsaro per 11-12, infine il derby capitolino va alla Lazio Nuoto, che a 41″ dal termine piega l’Olympic Roma con lo score di 12-11.

SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027

Risultati 4ª giornata

Martedì 20 ottobre

De Akker-Pallanuoto Trieste 10-11

Sabato 24 ottobre

AC Group Canottieri Napoli-Chiavari Nuoto 11-12

RN Savona-Iren Genova Quinto 17-13

Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928 17-18

AN Brescia Team-CN Posillipo 15-10

Pro Recco Waterpolo-Telimar 24-5

SS Lazio Nuoto-Training Academy Olympic Roma 12-11

Classifica dopo la 4ª giornata

AN Brescia 12

Pro Recco Waterpolo* 9

RN Savona* 9

Pallanuoto Trieste 9

CC Napoli* 6

CC Ortigia 1928* 6

CN Posillipo 6

SS Lazio Nuoto 6

Chiavari Nuoto 5

De Akker Bologna 3

Training Academy Olympic Roma 3

Roma Vis Nova Pallanuoto 1

Iren Genova Quinto* 0

Telimar* 0

* = una partita in meno