Pallanuoto
Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte continua a vincere in Serie A1. SIS Roma e Trieste restano in scia
Si apre la quinta giornata della regular season della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile, che si completerà in serata con la sfida tra Lazio e Rapallo, che avrà inizio alle ore 20.30. Negli altri quattro match odierni arrivano altrettante nette affermazioni delle formazioni favorite.
Resta in vetta solitaria L’Ekipe Orizzonte, che continua a marciare a punteggio pieno dopo aver espugnato la vasca della Plebiscito Padova, sconfitta a domicilio per 8-24, mentre resta a -3 dalle etnee la SIS Roma, che supera agevolmente la Sori Pool Beach, battuta con lo score di 19-11.
Assieme alla formazione capitolina c’è anche la Pallanuoto Trieste, che liquida la Vela Nuoto Ancona, sconfitta tra le mura amiche con il punteggio di 7-22, infine in coda il Bogliasco 1951 centra la prima vittoria stagionale superando la Nautilus Civitavecchia, ancora ferma al palo, con lo score di 16-8.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027
Risultati 5a giornata – Sabato 24 ottobre 2026
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – NAUTILUS CIVITAVECCHIA 16-8
VELA NUOTO ANCONA – PALLANUOTO TRIESTE 7-22
S.I.S. ROMA – SORI POOL BEACH 19-11
C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE 8-24
S.S. LAZIO NUOTO – RAPALLO PALLANUOTO ore 20.30
Classifica dopo la 5a giornata
L’Ekipe Orizzonte 15
SIS Roma 12
Pallanuoto Trieste 12
Rapallo Pallanuoto* 9
Sori Pool Beach 8
CS Plebiscito Padova 7
AGN Energia Bogliasco 1951 4
Vela Nuoto Ancona 3
SS Lazio Nuoto* 2
Nautilus Civitavecchia 0
* = una partita in meno