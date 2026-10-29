Flavio Cobolli si ritira contro Berrettini: lacrime in panchina e l’uscita dal campo

Finisce nel peggiore dei modi possibili il derby italiano nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. Una partita durata appena quaranta minuti, perché purtroppo è arrivato il ritiro di Flavio Cobolli che ha lasciato il campo tra le lacrime. Ad avanzare ai quarti di finale è Matteo Berrettini, che ha provato a consolare fino all’ultimo l’amico e connazionale, andando ad abbracciarlo anche in panchina.

Da capire ora l’entità dell’infortunio di Cobolli, ma la situazione ovviamente sembra preoccupante visto lo sconforto con cui il tennista romano è uscito dal campo. Probabile un infortunio alla coscia sinistra, già fasciata prima del match, ma ovviamente bisognerà scoprire nei prossimi giorni l’esito degli esami. Da ricordare che Cobolli è stato convocato per la Coppa Davis come anche numero uno della squadra azzurra ed inoltre era vicinissima anche la certezza della qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Della partita c’è poco da raccontare. Cobolli ha affrontato una palla break nel secondo e nel quarto game, trovandosi poi a doverne affrontare addirittura tre nel sesto game. Berrettini sfrutta la terza con un passante che complica la volée al connazionale. Sul 5-2 al cambio di campo Cobolli scoppia in lacrime e decide di ritirarsi.

Berrettini avanza così ai quarti di finale dove ad attenderlo ci sarà l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque, che ieri ha battuto agevolmente in due set l’americano Learner Tien.