Calendario Serie A calcio femminile: orari partite 31 ottobre-2 novembre, canali, streaming

Dopo l’impegno infrasettimanale dedicato alla Champions League, questo weekend si tornerà a disputare la Serie A 2026-2027 nel mondo del calcio femminile. Il massimo Campionato italiano è giunto al quinto turno, in cui non sono previsti particolari incroci di cartellone, anche se non mancheranno partite delicatissime in ottica classifica.

Ad inaugurare quella che sarà una tre giorni di match sarà la sfida tra Ternana e il Como 1907 (sabato 31 ottobre pre 12:30), con quest’ultima motivata a ritornare subito alla vittoria dopo il pari della scorsa settimana. Successivamente ci sarà invece il derby emiliano che vedrà confrontarsi Sassuolo e Parma (sabato 31 ottobre, ore 16.45).

La prima partita della domenica vedrà invece l‘Inter, seconda della classe, accogliere la Lazio (ore 12:30). La Roma, unica capolista, se la vedrà invece con le avversarie del Napoli (ore 15:00). Si attendono scintille poi tra Como Women e Milan (ore 18:00). Il quadro si chiuderà inoltre lunedì 2 novembre con il ritorno in campo della Juve, affamata di punti dopo i tre K.O consecutivi e pronta a ruggire al cospetto della Fiorentina (ore 20:30).

Di seguito il programma completo, gli orari precisi e la guida tv/streaming delle partite valide per la quinta giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN in modalità freemium, quindi disponibili gratuitamente previa ovviamente iscrizione. La sfida tra Sassuolo e Parma sarà invece trasmessa anche in tv, precisamente su Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA QUINTA GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Ore 12:30 — Ternana Women-Como 1907

Ore 16:45 — Sassuolo-Parma

Domenica 1 novembre

Ore 12:30 — Inter-Lazio

Ore 15:00 — Roma-Napoli Women

Ore 18:00 — Como Women-Milan

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 — Fiorentina-Juventus

DOVE VEDERE IN TV LA SERIE A 2026-2027 DI CALCIO FEMMINILE (QUINTA GIORNATA)

Diretta Tv: Rai Sport (limitatamente a Sassuolo-Parma)

Diretta Streaming: DAZN, Rai Play (limitatamente a Sassuolo-Parma)