Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Calcio

Calcio femminile, decisa la sede del ritorno dei playoff tra Italia e Finlandia

Pubblicato

3 ore fa

il

Per approfondire:
Cristiana Girelli, Andrea Soncin
Girelli, Soncin / LaPresse

Sarà lo stadio “Erasmo Iacovone” a ospitare l’ultimo atto del cammino azzurro verso la fase finale dei Mondiali di calcio femminile 2027, in programma la prossima estate in Brasile. Sabato 5 dicembre, alle 21.15, la Nazionale guidata dal CT Andrea Soncin affronterà la Finlandia nella gara di ritorno del secondo e decisivo turno dei play-off: uno spareggio da dentro o fuori, in cui non ci sarà spazio per i calcoli.

Le semifinaliste dell’ultimo Europeo, dopo il doppio confronto con la Bielorussia, arriveranno all’appuntamento con i favori del pronostico. Fondamentale, però, sarà il risultato dell’andata, in programma martedì 1° dicembre in Finlandia: un passo falso a Helsinki complicherebbe la vita alle azzurre in vista del secondo atto. Le scandinave, dal canto loro, non partono battute: provenienti dalla Lega B, hanno sfiorato il primo posto nel girone 3, beffate soltanto dal Portogallo, prima di travolgere la Serbia nel primo turno dei play-off.

Taranto, già protagonista dei Giochi del Mediterraneo, si prepara a diventare la capitale del calcio femminile italiano: poco più di un mese dopo la sfida mondiale, domenica 10 gennaio alle 15:00, lo stadio ospiterà anche la Supercoppa Women tra Roma e Juventus.

Soddisfatto il commissario della FIGC Giovanni Malagò: “Siamo molto felici di portare la Nazionale femminile e una grande sfida come la Supercoppa a Taranto, una città che vive di passione sportiva e sta investendo con grande decisione sul proprio futuro. La scelta dello stadio “Iacovone” è il riconoscimento di un percorso virtuoso già avviato“.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Dello stesso entusiasmo la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti: “Taranto è una di quelle città che vive per il calcio e siamo felicissime di poter inaugurare il 2027 allo stadio “Iacovone” con la Supercoppa. Sarà entusiasmante poter vivere due eventi così importanti a così poca distanza l’uno dall’altro, con l’auspicio che il 10 gennaio si possa celebrare anche la qualificazione della nostra Nazionale al Mondiale“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità