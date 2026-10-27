Calcio femminile, decisa la sede del ritorno dei playoff tra Italia e Finlandia

Sarà lo stadio “Erasmo Iacovone” a ospitare l’ultimo atto del cammino azzurro verso la fase finale dei Mondiali di calcio femminile 2027, in programma la prossima estate in Brasile. Sabato 5 dicembre, alle 21.15, la Nazionale guidata dal CT Andrea Soncin affronterà la Finlandia nella gara di ritorno del secondo e decisivo turno dei play-off: uno spareggio da dentro o fuori, in cui non ci sarà spazio per i calcoli.

Le semifinaliste dell’ultimo Europeo, dopo il doppio confronto con la Bielorussia, arriveranno all’appuntamento con i favori del pronostico. Fondamentale, però, sarà il risultato dell’andata, in programma martedì 1° dicembre in Finlandia: un passo falso a Helsinki complicherebbe la vita alle azzurre in vista del secondo atto. Le scandinave, dal canto loro, non partono battute: provenienti dalla Lega B, hanno sfiorato il primo posto nel girone 3, beffate soltanto dal Portogallo, prima di travolgere la Serbia nel primo turno dei play-off.

Taranto, già protagonista dei Giochi del Mediterraneo, si prepara a diventare la capitale del calcio femminile italiano: poco più di un mese dopo la sfida mondiale, domenica 10 gennaio alle 15:00, lo stadio ospiterà anche la Supercoppa Women tra Roma e Juventus.

Soddisfatto il commissario della FIGC Giovanni Malagò: “Siamo molto felici di portare la Nazionale femminile e una grande sfida come la Supercoppa a Taranto, una città che vive di passione sportiva e sta investendo con grande decisione sul proprio futuro. La scelta dello stadio “Iacovone” è il riconoscimento di un percorso virtuoso già avviato“.

Dello stesso entusiasmo la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti: “Taranto è una di quelle città che vive per il calcio e siamo felicissime di poter inaugurare il 2027 allo stadio “Iacovone” con la Supercoppa. Sarà entusiasmante poter vivere due eventi così importanti a così poca distanza l’uno dall’altro, con l’auspicio che il 10 gennaio si possa celebrare anche la qualificazione della nostra Nazionale al Mondiale“.