Moto2, Guevara domina la FP1 in Malesia. Caduta per Gonzalez, settimo posto per Vietti

Si accende subito dalla FP1 del GP della Malesia il duello mondiale in Moto2 tra Izan Guevara e Maximo Gonzalez. Quest’ultimo si presenta con cinque punti e mezzo di vantaggio sul connazionale, ma il pilota del team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha dominato questa prima sessione sul circuito di Sepang, infliggendo distacchi davvero importanti al resto della griglia. Lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo di 2’04”005, dominando questa FP1.

Seconda e terza posizione per i piloti del CFMOTO Power Electronics Aspar Team, gli spagnoli David Alonso e Daniel Holgado, che hanno concluso entrambi con lo stesso tempo ad oltre cinque decimi (+0.563) dal connazionale. Quarta posizione per l’americano Joe Roberts (+0.753) davanti all’olandese Collin Veijer (+0.795) ed al ceco Filip Salac (+0.802).

Dopo un inizio di sessione davvero complicato, Celestino Vietti ha finalmente trovato il ritmo nel finale ed è riuscito a concludere con il settimo tempo complessivo ad otto decimi (+0.836) dalla vetta. Dietro all’italiano si è piazzato lo spagnolo Alex Escrig (+0.858).

Una FP1 segnata soprattutto dalla caduta di Maximo Gonzalez. Lo spagnolo del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP è scivolato a cinque minuti della fine della sessione ed è rimasto dolorante ad una spalla. Gonzalez ha dovuto anche passare dal centro medico per capire le sue condizioni, ma ha comunque terminato al nono posto a quasi nove decimi (+0.859) dal rivale nella lotta mondiale.

Buon decimo posto per Tony Arbolino (+0.864), mentre non è riuscito a girare Luca Lunetta, che non ha firmato nemmeno un tempo cronometrato.