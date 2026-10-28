Calcio femminile, Lione a valanga sull’Inter. Prima sconfitta per le neroazzurre in Champions League

Troppo Lione per l’Inter. La titolatissima formazione francese ha battuto le neroazzurre per 6-0 in occasione del terzo match valido per il girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Si tratta della prima sconfitta per la squadra italiana dopo il successo con l’Hacken e il pari con l’Austria Vienna.

Le transalpine, tra i team più titolati del torneo con molteplici titoli vinti e due finali perse recentemente, hanno indirizzato la disputa fin dal primo tempo, passando in vantaggio al diciannovesimo giro di orologio con un rasoterra sul secondo palo di Katoto. La stelle della Nazionale Bleau troverà poi la doppietta al 45’, battendo al di là della linea un cross in precedenza poco sfruttato da Paralluelo.

Ad inizio di ripresa il Lione trova l’occasione perfetta per mettere a referto il tris grazie a Dumornay, il cui gol in contropiede è stato poi negato dal VAR, che ha verificato un fuorigioco. Ma sarà solo una questione di tempo: al 60’ infatti Yohannes si inventa una rete fantastica sfoderando un pallonetto dalla lunghissima distanza, mentre al 72’ timbra Becho a seguito di un assist di Brand dopo la respinta del portiere. Da rimarcare comunque un legno colpito dall’Inter al 74’ con Santi al termine di un’ottima azione.

Quattro minuti dopo ci sarà spazio per la manita, sempre siglata da Becho, che ha poi siglato il sesto gol in pieno recupero. Per le neroazzurre adesso sarà tempo di pensare alla prossima sfida, pianificata contro il Manchester City il prossimo 10 novembre.