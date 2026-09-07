TURCHIA CAMPIONE D’EUROPA! L’Italia si arrende al termine di una finale al cardiopalma, giocata a ritmi altissimi davanti a un pubblico caldissimo. Melissa Vargas ed Eda Erdem trascinano le padrone di casa e spezzano i sogni delle campionesse olimpiche e mondiali.

Una sfida spettacolare che lascia tantissimi temi da analizzare: il duello tra Melissa Vargas e Paola Egonu, l’esperimento Ekaterina Antropova, le difficoltà dell’Italia in ricezione e la battaglia tattica tra Daniele Santarelli e Julio Velasco.

Nella puntata speciale di Volley Night analizziamo la finale e l’intero cammino dell’Italia agli Europei: cosa ha funzionato, dove la Turchia ha costruito la vittoria e quali indicazioni lascia il torneo per il futuro delle azzurre.

In studio i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio.

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