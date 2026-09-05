Daniil Medvedev è l’unico giocatore ancora in corsa agli US Open 2026 ad aver battuto Carlos Alcaraz in questa stagione! Il russo è arrivato agli ottavi di finale di Flushing Meadows senza perdere nemmeno un set e sogna di tornare protagonista nel torneo che gli ha regalato il più grande trionfo della carriera.

Proprio agli US Open 2021, infatti, Medvedev sconfisse Novak Djokovic in finale, impedendo al serbo di completare il Grande Slam.

Può essere proprio Daniil Medvedev uno degli ostacoli più pericolosi per Carlos Alcaraz nella corsa al titolo? Analizziamo il tabellone, le sfide della sesta giornata degli US Open 2026, tra cui la sconfitta di Jasmine Paolini.

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