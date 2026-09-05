Rincorrere un sogno lungo 100 chilometri richiede coraggio, resilienza e una preparazione mentale straordinaria. In questa puntata estiva speciale di RUN2U (2026) ci siamo immersi nel mondo dell’ultramaratona azzurra, ospitando i protagonisti della Nazionale Italiana Maschile di 100 km, pronti per la grande sfida iridata del 20 settembre ad Ames, in Spagna. Tra fatica, passione e obiettivi mondiali, scopriamo da vicino le emozioni di chi è pronto a correre con orgoglio per la maglia azzurra. Guarda subito la puntata!

Benvenuti in questa puntata ancora estiva di RUN2U (2026)!

A meno di tre mesi dai Campionati Mondiali della 100 km in programma ad Ames, in Spagna, il prossimo 20 settembre 2026, i riflettori sono tutti puntati sulla squadra azzurra maschile. In questo episodio speciale abbiamo il piacere di ospitare una delegazione della Nazionale Italiana Maschile di 100 km, che ci racconta le emozioni della vigilia, la preparazione atletica, i sacrifici e le ambizioni con cui i nostri azzurri affronteranno questo prestigioso appuntamento internazionale.

🇮🇹 La squadra azzurra punta in alto: dopo i successi tricolori, l’attenzione si sposta sui grandi palcoscenici globali. Non perderti i retroscena, la tensione della vigilia e i racconti in prima persona dei nostri campioni!

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